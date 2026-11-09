Pan a Bs 1 representa el 11% de un ingreso mensual de Bs 3.300, advierte analista

El economista Gonzalo Chávez advirtió que el gasto en pan de batalla podría representar aproximadamente el 11% de un ingreso mensual de Bs 3.300, tomando como referencia una familia de seis integrantes que consume 12 unidades diarias, con el nuevo precio de un boliviano por unidad.

El especialista explicó que destinar una proporción tan elevada del ingreso familiar a un solo alimento representa una fuerte presión económica, especialmente para las personas que perciben salarios bajos.

“Un solo alimento, el 10%, es un impacto muy duro, especialmente en los salarios más bajos, que eso es lo que deberíamos utilizar como referencia”, manifestó Chávez.

Familias necesitarían Bs 180 adicionales al mes

Según el análisis del economista, una familia de seis integrantes que consume 12 panes al día tendría que destinar Bs 360 mensuales a este alimento, frente a los Bs 180 que gastaba cuando cada unidad costaba 50 centavos.

Esta diferencia representa un incremento acumulado de Bs 180 mensuales, tomando como referencia el antiguo precio.

“El incremento del pan tiene un impacto importante sobre el poder adquisitivo de las personas y sobre el bienestar de la gente”, afirmó.

Chávez señaló que el encarecimiento de un producto de consumo diario reduce la capacidad de las familias para cubrir otras necesidades esenciales.

El incremento golpea principalmente a los salarios bajos

El economista comparó el gasto en pan con otros componentes del presupuesto familiar y explicó que, generalmente, se considera que una persona debería destinar entre el 20% y el 30% de sus ingresos a vivienda.

En ese contexto, sostuvo que utilizar alrededor del 11% del salario únicamente para comprar pan constituye una carga significativa.

La situación se vuelve más compleja para los hogares de menores recursos, que deben distribuir sus ingresos entre alimentación, vivienda, transporte, servicios básicos, educación y salud.

Subida de 80 centavos a Bs 1 también eleva el gasto

El análisis se produce en medio del incremento del precio del pan de batalla de 80 centavos a un boliviano, anunciado por sectores de panificadores de La Paz y El Alto.

Para una familia que compra 12 panes diarios, este ajuste de 20 centavos representa Bs 72 adicionales al mes, considerando un periodo de 30 días.

Por tanto, los Bs 180 de incremento mensual mencionados por Chávez corresponden a la diferencia acumulada respecto al antiguo precio de 50 centavos.

Advierten pérdida del poder adquisitivo

Chávez remarcó que el impacto del encarecimiento del pan debe analizarse desde la realidad de las familias con menores ingresos, debido a que destinan una mayor proporción de sus recursos a la compra de productos básicos.

El especialista insistió en que el aumento de precios afecta directamente el bienestar de la población y reduce el dinero disponible para cubrir otros gastos del hogar.