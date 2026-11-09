El Ministerio de Trabajo confirmó que este martes 10 de noviembre será feriado departamental en Potosí, en conmemoración del 216 aniversario de la gesta libertaria del 10 de noviembre de 1810.

A través de un comunicado oficial emitido este lunes, la Jefatura Departamental de Trabajo de Potosí informó que la disposición establece la suspensión de actividades laborales tanto en instituciones públicas como privadas de todo el departamento.

“El feriado se cumple con suspensión de actividades laborales en los sectores público y privado en todo el departamento de Potosí”, señala el documento.

¿Quiénes deben cumplir el feriado?

El Ministerio de Trabajo explicó que la disposición se encuentra respaldada por el artículo 67 del Decreto Supremo N.º 21060, del 29 de agosto de 1985.

En ese sentido, el descanso es de cumplimiento obligatorio para los trabajadores de los sectores público y privado, conforme a la normativa laboral vigente.

Sin embargo, el comunicado establece excepciones para las actividades que deban mantenerse por razones de interés público o por la naturaleza del trabajo, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

Feriado por los 216 años de la gesta libertaria

La fecha recuerda el levantamiento del 10 de noviembre de 1810, uno de los acontecimientos históricos vinculados al proceso de independencia de Bolivia.

El Ministerio de Trabajo destacó la importancia de esta conmemoración y rindió homenaje a quienes participaron en la gesta libertaria potosina.

Asimismo, recordó que la observancia del feriado es obligatoria, haciendo referencia al artículo 48, parágrafo I, de la Constitución Política del Estado.

De esta manera, este martes 10 de noviembre las actividades laborales estarán suspendidas en todo el departamento de Potosí, con las excepciones contempladas por ley