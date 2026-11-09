Dictan 180 días en Palmasola para sicarios del doble crimen en Valle Sánchez

La justicia boliviana determinó enviar por el lapso de 180 días al penal de Palmasola a dos ciudadanos brasileños y un boliviano, investigados como los presuntos sicarios del violento doble homicidio perpetrado el pasado 20 de octubre en un condominio de la zona de Valle Sánchez.

Los tres imputados enfrentan cargos formales por el delito de asesinato tras ser capturados en el municipio de Mairana durante un operativo ejecutado por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen.

Las pesquisas preliminares llevadas adelante por los investigadores policiales apuntan a un posible vínculo de los sospechosos con el Primer Comando de la Capital, una peligrosa organización criminal de origen brasileño que operaría en la región.

Asimismo, las autoridades confirmaron que uno de los extranjeros procesados cuenta con una sentencia condenatoria pendiente de más de diez años en su país de origen.

Conclusión de la audiencia cautelar

El desarrollo de la audiencia cautelar se llevó a cabo en el juzgado de Satélite Norte, ubicado en el municipio de Warnes, bajo estrictas medidas de seguridad desplegadas por las fuerzas del orden.

Con esta determinación judicial, el proceso investigativo continuará su curso para esclarecer las circunstancias del ataque armado y la magnitud de la red delictiva involucrada.