El abogado Jerjes Justiniano afirmó que México concedió asilo a Nadia Beller, quien permanece en la Embajada de ese país en La Paz a la espera de un salvoconducto que le permita salir de Bolivia. Según su defensa, la decisión de solicitar protección responde a razones humanitarias y al temor que siente su defendida frente a la situación que atraviesa.

Justiniano explicó que Beller solicitó asilo el miércoles de la semana pasada y que, desde entonces, cuenta con la aceptación de México. Sin embargo, todavía falta que la Cancillería boliviana emita el salvoconducto, documento necesario para que pueda abandonar el territorio nacional.

“Prácticamente desde el miércoles pasado que ha solicitado asilo en la Embajada de México, se le ha concedido el asilo. Prácticamente se está a la espera de que se le otorgue un salvoconducto, que es el procedimiento regular para que ella pueda salir del país”, señaló el abogado.

Al explicar los motivos de la solicitud, el jurista sostuvo que su defendida se encuentra en una situación de vulnerabilidad, debido a que está embarazada y habría sido víctima de un hecho de violencia que calificó como tentativa de feminicidio.

“Ella ha pedido asilo por razones humanitarias, porque ella ha sido víctima de un delito de tentativa de feminicidio. Ella está en una posición vulnerable, más allá de ser mujer, está embarazada, ha sido agredida. Tiene temor, tiene temor de que este gobierno no actúe objetivamente, tiene temor de las vinculaciones del señor Fernando Cerimedo con el Gobierno”, manifestó Justiniano.

El abogado también precisó que Beller permanece en la sede diplomática mexicana, en la ciudad de La Paz, mientras se resuelve el trámite que le permitiría salir del país sin inconvenientes.

“Ella está en la Embajada de México, ella está en la Ciudad de La Paz y de lo que está a la espera es que se extienda el salvoconducto, que es el mecanismo procesal por el cual se impediría, o, mejor dicho, se facilitaría que ella pueda salir del país sin ningún problema”, explicó.

Justiniano cuestiona demora en el salvoconducto

Otro de los puntos observados por la defensa es el tiempo que está tomando la emisión del documento. Justiniano señaló que se trata de una decisión que corresponde a la Cancillería boliviana y consideró que el trámite debería resolverse en un plazo breve.

“Es una decisión de la Cancillería de la República y debería darse en no más de 24, 72 horas de haber sido solicitado y hasta ahora no se extiende”, afirmó.

Por último, el abogado rechazó las versiones sobre una supuesta relación entre Beller y Roger Mariaca, exfiscal general del Estado. Aseguró que su defendida negó cualquier vínculo y cuestionó las afirmaciones que, según dijo, se han difundido desde el Gobierno.

“El Gobierno se ha inventado últimamente muchas cosas y deberían probar, deberían demostrar. Lo que ella me ha dicho es que no tiene ningún vínculo con el señor Roger Mariaca (exfiscal general del Estado) y que no es verdad de una presunta vinculación con él, es mentira”, sostuvo.