Un operativo de inteligencia de la Policía permitió descubrir una importante cantidad de municiones, chalecos antibalas, uniformes policiales y equipos de comunicación en el interior de un inmueble ubicado sobre la avenida Mutualista, entre el tercer y cuarto anillo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Durante el allanamiento, dos hombres fueron aprehendidos y trasladados a dependencias policiales.

El procedimiento se realizó luego de que los investigadores recibieran información sobre la presunta comercialización de objetos en ese domicilio. Al ingresar al inmueble, los efectivos encontraron municiones de diferentes calibres, indumentaria policial, chalecos antibalas y radios de comunicación con capacidad de largo alcance.

El subcomandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel Julio Baldivieso, confirmó el hallazgo y explicó que los dos hombres fueron aprehendidos durante la intervención.

“Los aprehendidos en el lugar a raíz del allanamiento de este domicilio en el cual se ha encontrado munición de diferentes calibres en gran cantidad. Se ha encontrado equipos de comunicación también y chalecos e indumentaria policial y los chalecos antibalas”, informó la autoridad policial.

Consultado sobre si estos elementos habrían sido utilizados para cometer algún delito, Baldivieso aclaró que todavía no existe una conclusión al respecto, debido a que las investigaciones recién se encuentran en curso.

“Eso es lo que se va a determinar en las investigaciones. Esto es una investigación en curso, por lo cual todavía no se pueden dar mayores datos de cómo, por qué o en qué circunstancias ellos estaban en posesión de esto”, manifestó.

El jefe policial también indicó que el inmueble era una propiedad particular y que la intervención se originó a partir de información sobre una posible comercialización de estos objetos.

“Es un inmueble particular que por información teníamos de que presumiblemente se estarían comercializando objetos los cuales, bueno, evidentemente han sido encontrados. Después ya las investigaciones harán mayores datos sobre el hecho”, sostuvo.

Entre los elementos encontrados también figuran radios de comunicación. Sin embargo, el coronel Baldivieso aclaró que no necesariamente corresponden a los equipos utilizados por la Policía, aunque tienen capacidad para transmitir a larga distancia.

“Así es, se han encontrado radios de comunicación, no necesariamente la que usa la Policía, pero sí son radios de comunicación que sirven para largo alcance”, explicó.

Municiones de diferentes calibres

Sobre el tipo de munición encontrado, la autoridad policial detalló que se trata de proyectiles de distintos calibres, entre ellos 5.56, 9 y 38 milímetros, en cantidades que serán objeto de investigación para establecer su procedencia y destino.

“Tenemos municiones de todo calibre y tipo, tenemos 5.56, y munición 9 y 38. Es munición variada en gran cantidad, la cual vamos a investigar para ver el motivo por el cual tenían y qué procedencia y qué destino le iban a dar”, precisó Baldivieso.

Respecto a las declaraciones de los aprehendidos, el subcomandante señaló que ambos se acogieron a su derecho a guardar silencio. Asimismo, confirmó que los dos son hombres y que fueron trasladados a las oficinas correspondientes para continuar con las actuaciones investigativas.

“Se han abstenido el derecho a declarar, de todas maneras, la investigación ya está en curso y como les dije ya mañana se van a dar mayores detalles y datos del hecho. De todas maneras quiero hacer notar que la Policía continúa, continuamos en la labor encomendada por nuestro comandante general y comandante departamental y estamos siempre firmes y continuos con las investigaciones”, expresó.