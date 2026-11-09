Muere el autor del tiroteo que dejó seis muertos y 16 heridos en Cracovia

El hombre señalado como responsable del tiroteo que dejó seis personas muertas en el centro de Cracovia, Polonia, falleció esta madrugada en un hospital, según confirmó la Policía de la provincia de Pequeña Polonia mediante una publicación en X. El joven, identificado como Michael Oksinski, de 24 años, permanecía en estado crítico después de recibir disparos de los agentes que intervinieron para detenerlo.

“Les informamos que el autor de los trágicos sucesos falleció esta mañana en el hospital”, comunicaron las autoridades policiales.

La muerte del sospechoso se produjo después de varios intentos por salvarle la vida. El gobernador de la provincia de Malopolska, Krzysztof Klęczar, explicó a la cadena TVN4 que el joven fue sometido a varias operaciones debido a la gravedad de sus heridas.

“Se luchó constantemente por salvarle la vida, a pesar de la maldad que había cometido. Fue sometido a al menos tres intervenciones quirúrgicas”, declaró el funcionario.

El fallecimiento del presunto atacante agrega dificultades a una investigación que busca reconstruir lo ocurrido y establecer los motivos detrás de uno de los episodios más graves registrados recientemente en la ciudad.

Investigan nueve muertes

Además de las seis víctimas del tiroteo, los investigadores intentan determinar si Oksinski también asesinó a sus padres y a su hermana. Los tres fueron encontrados sin vida en la vivienda familiar, ubicada en Ostrowiec Swietokrzyski, a unos 200 kilómetros de Cracovia, según los datos difundidos por las autoridades.

Los cuerpos presentaban heridas de bala y las primeras pruebas apuntan a que los hechos podrían estar relacionados con el mismo sospechoso. La Fiscalía tenía previstas las autopsias de las nueve víctimas para avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias de cada muerte.

De acuerdo con los investigadores, los estudios forenses podrían extenderse durante dos días debido a la complejidad de las lesiones provocadas por los disparos.

Antes de conocer la muerte del joven, la Fiscalía había anunciado que tenía previsto formular cargos en su contra y evaluar la posibilidad de solicitar su prisión preventiva. La causa por el ataque en la plaza del Mercado fue encuadrada como un “delito de carácter terrorista”.

El ataque que conmocionó a Cracovia

La masacre ocurrió el sábado, alrededor de las 15:00, en la plaza del Mercado, uno de los lugares más concurridos y turísticos de Cracovia.

Según la reconstrucción inicial, el atacante llegó en un vehículo y, vestido con un traje de camuflaje, comenzó a disparar indiscriminadamente contra las personas que se encontraban en el lugar.

El saldo fue de seis muertos: dos hombres y cuatro mujeres, de entre 32 y 61 años. Otras 16 personas resultaron heridas, entre ellas el propio agresor y los dos policías que participaron en el operativo para detenerlo.

La Policía informó que el joven tenía licencia para portar armas y no registraba antecedentes criminales. Durante el ataque utilizó un rifle semiautomático AR-15. Además, en el maletero del vehículo llevaba municiones y otras armas, entre ellas una carabina DB y una pistola P99.

Las posibles motivaciones y la investigación

Uno de los principales interrogantes de la investigación es qué llevó al joven a cometer el ataque. La muerte del sospechoso podría dificultar la reconstrucción de sus motivaciones, especialmente porque ya no será posible interrogarlo sobre lo sucedido.

El ministro de Justicia polaco, Waldemar Zurek, pidió cautela antes de sacar conclusiones. En declaraciones a la cadena TVP, afirmó: “Desconocemos si se trataba de problemas familiares o de algo completamente distinto”.

Por su parte, fuentes citadas por medios locales describieron al joven como una persona solitaria y retraída. Su abuela, María, expresó su desconcierto ante lo ocurrido en declaraciones al diario Wyborcza: “No sé qué le pudo pasar por la cabeza”.

Entre las líneas que analizan las autoridades también aparece la posible influencia de ideas de extrema derecha. Según la información proporcionada por el Gobierno, algunos emblemas que llevaba el atacante en su vestimenta y materiales encontrados en su domicilio apuntarían a una afinidad con el nacionalismo fascista.

Sin embargo, estas hipótesis generaron una reacción política. El partido opositor Ley y Justicia, de orientación ultraderechista, cuestionó duramente al Ejecutivo por sus referencias a la posible ideología del sospechoso.

Mientras continúa la investigación, las principales ciudades polacas, incluida Varsovia, anunciaron medidas para reforzar la seguridad en sus espacios públicos más concurridos.

En Cracovia, la plaza del Mercado volvió a recibir turistas pese al luto decretado por las autoridades. La presencia reforzada de policías y los altares improvisados con flores y velas permanecían como recuerdo de la tragedia.