Así es el impresionante papamóvil argentino que transporta al papa León XIV

Un vehículo fabricado en Argentina, con tecnología adaptada a las exigencias del Vaticano y una llamativa cúpula transparente, se convirtió en el protagonista de los recorridos del papa León XIV durante su visita al país.

Se trata de un papamóvil construido sobre la base de una Toyota Hilux, diseñado especialmente para permitir que el Pontífice salude de cerca a los miles de fieles que se congregan para verlo.

El proyecto fue desarrollado por Toyota Argentina junto con sus proveedores y contempló la fabricación de dos unidades: una destinada a los traslados en Córdoba y otra para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, según informó Infobae.

Los vehículos están basados en camionetas Toyota Hilux de cabina simple, equipadas con motor turbodiésel de 2.8 litros, transmisión automática y tracción 4x4. Sin embargo, recibieron importantes modificaciones para cumplir con su función protocolar.

Uno de los detalles más llamativos es su estructura trasera abierta, coronada por una cúpula curva de policarbonato transparente que permite observar al Papa desde distintos ángulos y, al mismo tiempo, protegerlo de las condiciones climáticas. El interior también cuenta con iluminación LED.

El papamóvil que transporta a León XIV por Argentina. Foto: RR.SS.

El vehículo tiene capacidad para siete ocupantes: dos en la cabina delantera y cinco en el sector posterior, donde se encuentra el asiento principal reservado para León XIV, acompañado de dos asientos auxiliares y espacios para el personal de apoyo.

De acuerdo con la ficha técnica del proyecto, el papamóvil mide 5,50 metros de largo, 2,10 metros de ancho y 3,10 metros de alto. Su peso estimado alcanza los 2.935 kilogramos con todos sus ocupantes.

Una escalera eléctrica para subir y bajar

Otra de sus particularidades es el sistema de acceso trasero mediante una escalera eléctrica que funciona con pulsadores de apertura y cierre. También incorpora barandas de seguridad y plataformas laterales para facilitar el ascenso y descenso.

En su interior, los asientos están tapizados en ecocuero blanco, mientras que el piso tiene un revestimiento rojo. Además, cuenta con materiales diseñados para ofrecer resistencia y seguridad durante los desplazamientos.

La adaptación de la suspensión fue necesaria para soportar el peso adicional y mantener la comodidad y estabilidad del vehículo. La estructura también fue sometida a simulaciones de ingeniería y verificaciones funcionales.

Pese a sus modificaciones, el papamóvil no cuenta con blindaje. Su diseño responde a los requerimientos técnicos establecidos por el Vaticano, con una estructura abierta que prioriza la visibilidad y el contacto directo del Pontífice con los fieles durante los recorridos a baja velocidad.

Las dos unidades fueron pintadas de blanco y llevan el escudo papal en ambos laterales, banderines del Vaticano y la matrícula S.C.V. 1, correspondiente al Estado de la Ciudad del Vaticano.

Las primeras imágenes del papamóvil se conocieron durante el recorrido del papa León XIV hacia el Cottolengo Don Orione, en Claypole. Desde el vehículo, el Pontífice saludó a la multitud de fieles que se congregó para recibirlo.