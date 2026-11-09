“Yo le enseñé a volar”: Rompe el silencio el padre de la joven piloto que murió en accidente aéreo

El padre de la copiloto de 20 años que murió en el accidente aéreo ocurrido el domingo en el condado de Palm Beach habló por primera vez sobre su hija este viernes. Dijo que él fue una de las primeras personas que le enseñó a volar.

Allan Filgueiras, quien también es piloto con licencia, contó que volaba con ella desde que tenía apenas 12 años. Su hija creció en Boca Ratón.

"Esto agrava aún más la tragedia", dijo Stuart Z. Grossman, abogado de la familia en Coral Gables. Filgueiras escuchó la grabación completa de las comunicaciones entre el avión y el control de tráfico aéreo durante el accidente. En los últimos minutos se escucha a su hija, Nathalia Gadelha Filgueiras, informar desesperadamente al controlador aéreo de Miami que el avión estaba descendiendo rápidamente.

"Escuché esa grabación muchas veces", dijo Allan Filgueiras, "tratando de encontrar en mi mente alguna pista sobre cómo pudo haber ocurrido".

El padre contó que él y su hija volaban juntos con frecuencia, ya fuera a Cayo Hueso o a Naples. Cuando ella obtuvo su licencia de piloto privado a los 17 años y posteriormente consiguió un trabajo como piloto, le dijo que le pagaban por hacer algo que ella habría estado dispuesta a pagar por hacer.

Allan y Grossman hablaron el viernes, sentados uno junto al otro, durante una conferencia de prensa en las oficinas del bufete Grossman, Yaffa & Cohen, en Coral Gables. Filgueiras contrató a la firma para que representara sus intereses y los de su familia.

Por el momento, la familia no tiene previsto emprender acciones legales. Grossman dijo al Herald después de la conferencia que no hay ninguna demanda inminente.

"Estoy esperando los resultados de la investigación de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB)", afirmó. También dijo que confía en que el gobierno lleve a cabo la investigación.

El piloto del Learjet 60, Jeffrey Gregory, y Filgueiras despegaron de Austin, Texas, a las 10:40 a.m. del domingo 1 de noviembre, rumbo a Eleuthera, en las Bahamas.

Gregory, de 55 años y residente de Gilbertsville, Pensilvania, obtuvo su licencia de piloto de transporte aéreo en 2021, según los registros de pilotos de la Administración Federal de Aviación (FAA).

Poco antes del accidente, se escucha a Filgueiras informar a un controlador aéreo del Centro de Miami de la FAA que había condiciones de hielo y turbulencia, según la grabación publicada en LiveATC.net.

Lo que sabemos sobre las víctimas del accidente aéreo en el condado de Palm Beach

La joven gritó "mayday, mayday" y "declaren una emergencia" antes de anunciar que el avión estaba descendiendo a una velocidad de 20,000 pies por minuto.

"Nos vamos a estrellar contra el suelo", gritó antes de que se interrumpiera la comunicación.

Su padre habló sobre su vida y su pasión por volar.

"Era hermosa", dijo.

Nathalia nació en Miami. Sus padres le enseñaron portugués brasileño en casa para que conservara parte de sus raíces culturales.

"De lo contrario, no lo habría aprendido", señaló.

El viernes, Allan Filgueiras recordó que siempre había querido estar a su lado para ayudarla.

"Quería estar a su lado, ayudarla", contó.

Durante la conferencia de prensa, el padre mantuvo la compostura por su hija, aunque en algunos momentos se le llenaron los ojos de lágrimas y la voz se le quebró por la tristeza.

"Nathalia no quiere ver a su padre derrumbado, así que voy a encontrar la manera de hacer que se sienta orgullosa de mí", dijo.

Tiene otros tres hijos y una esposa por quienes también debe seguir adelante.

"Tengo que encontrar la manera de continuar".

Grossman, el abogado de la familia, describió a Nathalia como una piloto excepcional.

"Nathalia era una piloto de primer nivel", afirmó. Recordó que todas las personas que habían volado con ella decían lo mismo.

Aunque Grossman aseguró que tiene varias preguntas sobre lo ocurrido, entre ellas una relacionada con la caída de piezas del avión durante el vuelo, dijo que no tiene dudas sobre las capacidades de la joven como piloto.

"Ella estaba exactamente donde debía estar", afirmó. "En ese asiento".