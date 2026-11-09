La ONU reclama más resultados para frenar el calentamiento en la inauguración de la COP31

La cumbre climática COP31 arrancó este lunes en Antalya (Turquía) con un llamamiento de la ONU a los gobiernos para que aceleren la transición energética y protejan a los países más vulnerables, ante un calentamiento global que avanza más rápido que los esfuerzos para frenarlo.

"La COP31 debe impulsar con fuerza las soluciones", afirmó el secretario ejecutivo de la ONU para el Cambio Climático, Simon Stiell, durante la apertura de la conferencia, que reúne hasta el 20 de noviembre a representantes de casi 200 países.

Stiell recordó que las anteriores cumbres han servido para "mandar señales", como establecer objetivos mundiales y orientar las decisiones políticas y económicas, pero subrayó que ahora es necesario transformar esos compromisos en resultados tangibles.

"El progreso no es ni de lejos lo suficientemente rápido ni justo", advirtió el responsable de Naciones Unidas, quien reclamó que la COP31 acelere la aplicación de los acuerdos mediante aplicaciones prácticas.

Entre las prioridades mencionó triplicar la capacidad mundial de energías renovables para 2030, ampliar las redes eléctricas, reducir las emisiones de metano y facilitar el acceso a la financiación climática.

Según Stiell, la combinación de electrificación y reducción del metano sería "una bolsa de hielo para el planeta" porque podría recortar medio grado el calentamiento global proyectado.

De las promesas a los resultados

La COP31 se presenta como la cumbre de la aplicación práctica, con la intención de transformar los compromisos internacionales en proyectos, inversiones y políticas concretas.

Stiell destacó que el 90 % de los grandes proyectos de energías renovables ya son más baratos que sus alternativas basadas en combustibles fósiles.

"Mientras tanto, el caos de los precios de los combustibles fósiles de este año ha provocado una conmoción mundial, golpeando con fuerza a los hogares y expandiendo la inflación como un cáncer", dijo.

Las energías renovables, explicó, permitieron ahorrar alrededor de medio billón de dólares el año pasado en el mundo y otros 265.000 millones durante el primer semestre de 2026.

La financiación vuelve a ser uno de los asuntos más conflictivos de las negociaciones entre los países industrializados y las economías en desarrollo.

En la COP29 de Bakú, en 2024, se acordó movilizar al menos 300.000 millones de dólares anuales para los países en desarrollo de aquí a 2035, dentro de un objetivo más amplio de alcanzar 1,3 billones anuales de todas las fuentes, tanto públicas como privadas.

Stiell reclamó medidas para facilitar el acceso a esos recursos y superar las trabas que impiden a numerosos países utilizar fondos ya comprometidos.

También pidió avanzar en el compromiso de triplicar la financiación destinada a la adaptación, acordado el año pasado en Brasil.

"La injusticia profunda amenaza nuestra solidaridad y el progreso colectivo", advirtió, al recordar que las poblaciones más vulnerables son las que más sufren las consecuencias del calentamiento.

Una presidencia inédita

La COP31 se desarrolla bajo una fórmula sin precedentes: Turquía ejerce la presidencia formal, mientras que Australia dirige las negociaciones, que requieren el consenso de casi 200 países.

Stiell defendió esta colaboración como una oportunidad para impulsar resultados tanto en las negociaciones oficiales como en las iniciativas voluntarias.

El responsable climático reconoció, sin embargo, que ninguna conferencia puede resolver por sí sola la situación.

"Ninguna COP es una solución milagrosa", afirmó.

"Todas las cumbres climáticas recientes han logrado avances importantes. Esta también debe hacerlo", agregó.

Y concluyó asegurando que aplicar soluciones climáticas "ofrece una oportunidad real de acelerar el progreso. EFE