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Avioneta aterriza de emergencia en una carretera de Florida y choca contra una camioneta

El incidente ocurrió en Fort Myers, Estados Unidos. La Oficina del Alguacil del condado de Lee confirmó que no hubo personas heridas y la Administración Federal de Aviación investiga lo sucedido.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

08/11/2026 17:16

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Referencial. Foto: Pexels.
Estados Unidos

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Un avión de hélice realizó un aterrizaje de emergencia en una concurrida carretera de Fort Myers, Florida- Estados Unidos, este sábado, y durante la maniobra impactó por detrás a una camioneta que circulaba por la vía.

La Oficina del Alguacil del condado de Lee confirmó que ninguna persona resultó herida, pese al impacto entre la aeronave y el vehículo.

Tras el incidente, la Administración Federal de Aviación (FAA) asumió la investigación para determinar las causas que obligaron al piloto a realizar el aterrizaje de emergencia.

Las autoridades no reportaron personas lesionadas y continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

 

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