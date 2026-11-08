Un avión de hélice realizó un aterrizaje de emergencia en una concurrida carretera de Fort Myers, Florida- Estados Unidos, este sábado, y durante la maniobra impactó por detrás a una camioneta que circulaba por la vía.

La Oficina del Alguacil del condado de Lee confirmó que ninguna persona resultó herida, pese al impacto entre la aeronave y el vehículo.

Tras el incidente, la Administración Federal de Aviación (FAA) asumió la investigación para determinar las causas que obligaron al piloto a realizar el aterrizaje de emergencia.

Las autoridades no reportaron personas lesionadas y continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.