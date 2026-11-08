¡Llegó el Papa! León XIV aterrizó en Argentina y Javier Milei lo recibió en Aeroparque

El papa León XIV llegó este domingo a Argentina para iniciar una visita de cuatro días. El avión de Aerolíneas Argentinas que trasladó al Sumo Pontífice aterrizó a las 16:33 en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, donde lo esperaba el presidente Javier Milei.

El mandatario recibió al líder de la Iglesia católica en la pista del aeropuerto, mientras sonaba el himno argentino como parte del acto de bienvenida. Antes de descender del avión, el Papa saludó desde la escalerilla a las personas que aguardaban su llegada.

La llegada del Pontífice generó muestras de entusiasmo entre los fieles y ciudadanos que se concentraron en Aeroparque y Plaza de Mayo. En paralelo, la torre de control del aeropuerto transmitió un mensaje especial de bienvenida al espacio aéreo argentino.

La visita también movilizó un importante operativo de seguridad en el centro de Buenos Aires. Las autoridades dispusieron cortes de calles en los alrededores de Plaza de Mayo, donde comenzaron a llegar personas para recibir al Papa, en el inicio de una agenda de actividades que se extenderá durante cuatro días.