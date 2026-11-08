¿Quién es el hombre detenido por amenazar al papa León XIV y qué encontraron en su casa?

Una llamada intimidatoria contra el papa León XIV puso en marcha una investigación federal que, en menos de 24 horas, terminó con la detención de un hombre de 49 años en la localidad de Villa Rosa, partido bonaerense de Pilar. Durante el allanamiento a su vivienda, los investigadores encontraron tres teléfonos celulares y un dron, elementos que ahora forman parte de las pericias judiciales.

El detenido es un obrero de 49 años, cuya identidad no fue difundida oficialmente. Según las primeras actuaciones, quedó imputado por los presuntos delitos de amenazas anónimas e intimidación pública con finalidad terrorista.

Uno de los principales elementos secuestrados es un teléfono celular que habría sido utilizado para realizar la comunicación amenazante contra el pontífice. Los otros dos dispositivos también quedaron en poder de los investigadores para su correspondiente análisis.

Tres teléfonos celulares y un dron fueron secuestrados durante el allanamiento.

A esto se suma el hallazgo de un dron, cuyas características y capacidades operativas todavía están bajo investigación. Por ahora, no se estableció si el aparato tenía alguna relación con las amenazas ni se informó que hubiera sido utilizado para preparar un posible ataque.

Una investigación que avanzó en tiempo récord

La causa comenzó el viernes 6 de noviembre, a las 16:30, cuando el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina recibió información sobre una llamada que contenía amenazas contra la vida de León XIV, según indicaron fuentes del caso a Infobae

Por la gravedad del hecho y la cercanía de la visita del Papa al país, el fiscal federal de Campana, Sebastián Bringas, impulsó verbalmente la acción penal para acelerar las primeras medidas de investigación. Posteriormente, la intervención quedó formalizada en el expediente judicial.

Dos agentes de la Policía Federal Argentina custodian a un hombre detenido .

La investigación quedó bajo la órbita del Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, con intervención de la Secretaría Penal N.º 2, encabezada por Agustín Ocampo.

En el operativo también participaron efectivos de la DUIA, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal, y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), organismo que comunicó la detención a través de una publicación en la red social X.

Además, intervino la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Según fuentes vinculadas con la causa, este organismo colaboró con los requerimientos de información de los investigadores y proporcionó datos durante las 24 horas.

Con el análisis de la información reunida y distintas tareas de campo, los investigadores lograron identificar al presunto autor de las amenazas y localizar una vivienda vinculada con el sospechoso.

El procedimiento se realizó en Villa Rosa, partido de Pilar, donde finalmente fue detenido y se secuestraron los dispositivos electrónicos que ahora serán sometidos a peritajes.

Qué busca determinar la Justicia

Más allá de la detención, la investigación todavía tiene interrogantes importantes. Los investigadores buscan establecer el contenido y el alcance de la comunicación, confirmar la participación del sospechoso y determinar si existieron otras personas involucradas.

El análisis de los teléfonos será fundamental para reconstruir los contactos, las comunicaciones y cualquier otro elemento que permita conocer las circunstancias en las que se produjo la amenaza.

También se intenta establecer por qué el detenido tenía un dron en su poder y si existe alguna conexión entre ese dispositivo y el hecho investigado.

Hasta el momento, no trascendió el contenido exacto de la llamada ni se confirmó la existencia de un plan concreto para atentar contra el Papa. Por eso, las autoridades mantienen abiertas distintas líneas de investigación y esperan los resultados de las pericias.

La visita de León XIV a Argentina

La detención se produjo en la antesala de la llegada de León XIV a la Argentina, prevista para este domingo 8 de noviembre, a las 16:30, en el Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo.

El pontífice permanecerá en el país hasta el 11 de noviembre, cuando partirá desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza rumbo a Lima, Perú.

Durante su estadía tiene previstas distintas actividades institucionales, religiosas y sociales. Entre ellas figuran un homenaje en la Plaza San Martín, una reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y encuentros con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y diplomáticos en el Palacio Libertad.

También están programadas misas en Buenos Aires, Luján y Córdoba, además de actividades públicas en Claypole, donde visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione. Su agenda contempla, asimismo, reuniones con representantes del mundo laboral y referentes de distintas tradiciones religiosas, además de una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo.