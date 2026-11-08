Cinco monjas que viajaban hacia Luján, en Argentina, para ver al Papa León XIV protagonizaron un accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional 188, a la altura del kilómetro 238, en el partido bonaerense de General Pinto. Las religiosas circulaban en una Renault Kangoo.

Según el parte de la Zona Vial Operativa VIII de Junín, el accidente se produjo por la rotura de uno de los neumáticos, lo que provocó que la conductora perdiera el control del vehículo y terminara volcando sobre la calzada.

La camioneta era conducida por Silvia Susana Berronda, de 52 años, quien viajaba acompañada por Azucena Anabel Gonzales, Sandra Noemí Fernández, Silvia Daniela Espinoza y María Elena Almada Orue.

De acuerdo con la información publicada por medios locales, las ocupantes lograron salir de la Renault Kangoo por sus propios medios. Si bien presentaban politraumatismos, las primeras evaluaciones indicaron que ninguna tenía heridas de gravedad.

Sin embargo, como consecuencia del vuelco, dos de las pasajeras fueron trasladadas para recibir atención médica. Una de ellas presentaba un corte, mientras que la otra también fue derivada para ser examinada por una lesión similar.

En el lugar trabajó personal policial de Coronel Granada y del Destacamento Vial de General Pinto, que organizó un operativo de tránsito asistido mientras se realizaban las tareas correspondientes.

Las actuaciones quedaron a cargo del Destacamento de Coronel Granada, con intervención de la UFI descentralizada de General Pinto.

El accidente ocurrió en medio de los preparativos para la visita del sumo pontífice a la ciudad bonaerense. León XIV tiene previsto celebrar una misa el miércoles 11 de noviembre, a las 10, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Se espera que la celebración convoque a miles de fieles de distintos puntos del país.

Fuente: TN.