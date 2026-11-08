Un video difundido tras el accidente muestra las consecuencias del vuelco de una camioneta Renault Kangoo en la que viajaban cinco monjas que se dirigían a Luján, Argentina, para participar en la misa del papa León XIV.

El hecho ocurrió en el kilómetro 238 de la Ruta Nacional 188, a la altura de General Pinto, en la provincia de Buenos Aires. Las religiosas viajaban hacia el encuentro con el Sumo Pontífice cuando sufrieron el accidente.

¿Qué provocó el vuelco de la camioneta?

Según el informe de la Zona Vial Operativa VIII de Junín, la rotura de uno de los neumáticos provocó que la conductora perdiera el control del vehículo, que terminó volcado sobre la calzada.

La camioneta estaba a cargo de Silvia Susana Berronda, de 52 años, quien viajaba acompañada por Azucena Anabel Gonzales, Sandra Noemí Fernández, Silvia Daniela Espinoza y María Elena Almada Orue

¿Cómo quedaron las cinco monjas tras el accidente?

De acuerdo con medios locales, las cinco religiosas lograron salir de la camioneta por sus propios medios. Todas presentaron politraumatismos, aunque las primeras evaluaciones médicas descartaron lesiones de gravedad.

Dos de las ocupantes fueron trasladadas a un centro médico para recibir atención por cortes y otras lesiones.

Personal policial de Coronel Granada y del Destacamento Vial de General Pinto acudió al lugar y organizó el tránsito mientras desarrollaba las actuaciones correspondientes.

Las religiosas tenían previsto asistir a la misa que el papa León XIV celebrará el miércoles 11 de noviembre frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en Argentina.

Fuente: TN