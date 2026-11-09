El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, reafirmó en un mensaje divulgado la noche de este domingo su "compromiso" con la responsabilidad fiscal de cara a su próximo mandato, aunque evitó precisar medidas de ajuste.



"Reafirmo mi compromiso con la responsabilidad fiscal para hacer viables políticas sociales sostenibles y la tan necesaria ampliación de la inversión. Todo este esfuerzo se llevará a cabo respetando las reglas fiscales", expresó en un vídeo grabado de casi 8 minutos.



En sus últimas intervenciones públicas, Lula ha insistido en que su próximo Gobierno mantendrá la seriedad fiscal y el orden en las cuentas públicas.



El mensaje busca calmar la inquietud del mercado financiero, que reaccionó negativamente a la victoria del mandatario progresista con un marcado desplome en la Bolsa de São Paulo, reflejo de la preferencia de los inversores por el candidato opositor, Flávio Bolsonaro, y su programa económico.



Aunque admitió que la trayectoria de la deuda pública y las elevadas tasas de interés representan para él un motivo de inquietud, dijo que uno de los principales objetivos del Gobierno es elevar la inversión del país por encima del 20 % del producto interno bruto (PIB) "en alianza con el sector privado".



Para ello, detalló que crearán "las condiciones que permitan reducir las tasas de interés", hoy en el 13,75 % anual, presionadas por el contexto geopolítico y por la inflación en Brasil, que se encuentra en el 4,58 % anual, por encima del techo de la meta, que es del 3,0 % con una variación de 1,5 puntos porcentuales.



Con todo, el mandatario hizo énfasis en que cumplirá sus promesas de campaña, un paquete que demandará un elevado esfuerzo público, como la eliminación de tributos a los alimentos de la canasta básica, la compra estatal de deudas bancarias familiares y la condonación de pasivos para microemprendedores individuales, entre otras.



En el mensaje, el jefe de Estado mencionó la necesidad urgente de debatir una reforma política y del Poder Judicial para que los tribunales brasileños recuperen credibilidad con magistrados "imparciales, éticos, y libres de conflictos de intereses y proyectos de enriquecimiento" personal.



Esta demanda ganó lugar en el discurso de Lula antes de la primera vuelta de las elecciones, cuando la Corte Suprema se vio envuelta en un escándalo por el presunto vínculo de varios de sus jueces con un banquero en prisión preventiva por sospechas de corrupción.



En su alocución, el líder progresista, que iniciará el próximo 5 de enero de 2027 su cuarto mandato presidencial no consecutivo, aprovechó para agradecer el respaldo de los más de 64 millones de votos que sellaron su histórico triunfo para gobernar Brasil.



Asimismo, aseguró que "nunca" huyó de los compromisos, de las críticas ni de la lucha, en alusión a Flávio Bolsonaro, quien escapó a Estados Unidos tras su derrota electoral y bajo la lupa de la justicia por sospechas de corrupción.



"Jamás abandoné mi país. Brasil no es lugar para quien huye de sus responsabilidades", expresó el mandatario. EFE