Bóveda secreta y lujos: así es la mansión de Santiago Peña allanada en Paraguay

La Fiscalía de Paraguay allanó una lujosa mansión del expresidente Santiago Peña, ubicada en el barrio Ciervo Cuá, en la ciudad de San Bernardino. Durante el operativo, los investigadores encontraron una bóveda de alta seguridad oculta detrás de una pared falsa, que se encontraba bloqueada.

El procedimiento forma parte de una investigación penal relacionada con el presunto desfalco millonario de Ueno Bank, en la que también está investigado el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo.

De acuerdo con los reportes difundidos por medios paraguayos, entre ellos Noticias Paraguay (NPY), la residencia cuenta con un avanzado sistema de seguridad, amplios ambientes interiores, áreas recreativas y una piscina.

Uno de los principales hallazgos durante el allanamiento fue una bóveda o búnker de alta seguridad, escondida detrás de una pared falsa. Según las primeras informaciones, el compartimiento se encontraba bloqueado.

Las imágenes difundidas por el Ministerio Público muestran a los agentes fiscales y policiales recorriendo diferentes ambientes de la propiedad, inspeccionando habitaciones, muebles y cajones.

Durante la transmisión de NPY, los conductores destacaron las dimensiones y el lujo de la residencia. También observaron que algunos espacios aparentemente estaban vacíos, por lo que plantearon dudas sobre un posible retiro de objetos antes del operativo, aunque no se confirmó cuándo ni quién habría realizado esa acción.

La comitiva estuvo encabezada por los fiscales Silvia González, Cristhian Benítez y Elena Fiore.

La mansión del expresidente Santiago Peña. Foto: RR.SS.

Una propiedad valuada en dos millones de dólares

Según los datos difundidos sobre la investigación, la mansión está construida sobre un terreno de más de 5.000 metros cuadrados y cuenta con aproximadamente 1.015 metros cuadrados de construcción. Su valor estimado alcanza los dos millones de dólares.

La investigación fiscal señala que en mayo de 2024 Peña obtuvo dos préstamos de Ueno Bank por aproximadamente 500.000 dólares para financiar la construcción del inmueble.

Asimismo, se reportó que las cuotas mensuales de esos créditos rondaban los 239 millones de guaraníes, un monto que superaba varias veces el salario que percibía como presidente.