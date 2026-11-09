La tomografía de una momia de 3.000 años revela detalles desconocidos de su cuerpo

Una tomografía computada de alta resolución permitió a científicos descubrir detalles desconocidos sobre una momia egipcia de más de 3.000 años de antigüedad, sin retirar sus vendas ni alterar los tejidos conservados.

El estudio reveló restos de órganos en el abdomen, problemas dentales y un incisivo desplazado hasta la garganta, un hallazgo que abrió interrogantes sobre los rituales funerarios del antiguo Egipto.

La momia pertenece a una mujer conocida como la «Dama de las Trenzas», cuyo nombre original se perdió con el paso del tiempo. Los investigadores estiman que vivió entre las dinastías XVIII y XXI, durante un periodo que comprende parte del Reino Nuevo y el Tercer Período Intermedio, según el portal Infobae.

La mujer habría muerto entre los 20 y 30 años, aunque los especialistas aclararon que no cuentan con registros suficientes para determinar su edad exacta.

Para estudiar el cuerpo, los investigadores utilizaron una tomografía computada con cortes de 0,625 milímetros, una técnica que permitió examinar el interior de la momia sin necesidad de retirar las vendas.

Las imágenes revelaron que el proceso de momificación fue incompleto, ya que todavía permanecían restos del hígado y el bazo en el abdomen. También identificaron tejido cerebral seco, sin señales de que el cerebro hubiera sido extraído por la nariz, como ocurría en algunas prácticas funerarias egipcias.

De acuerdo con los investigadores, estas características podrían corresponder a una mujer de posición social elevada, aunque no perteneciente a la realeza.

El estudio analizó el cuerpo de una joven adulta que vivió hace más de 3.000 años. Foto: Radiology Case Reports

Sus dientes revelaron detalles de su alimentación

Otro de los hallazgos importantes estuvo en su dentadura. Los especialistas identificaron un desgaste intenso en los dientes, piezas faltantes, enfermedad periodontal y un incisivo fracturado.

Según el estudio, estos daños podrían estar relacionados con la alimentación de la época. El pan y otros alimentos consumidos por los antiguos egipcios podían contener pequeñas partículas de arena o piedra, incorporadas durante la molienda de los cereales.

Con el paso de los años, estos residuos provocaban el desgaste del esmalte dental y favorecían problemas en las encías.

Un diente desplazado podría estar relacionado con un ritual funerario

Uno de los descubrimientos más llamativos fue un incisivo superior que apareció desplazado hacia la garganta de la mujer.

Los investigadores plantearon que esta alteración podría estar vinculada con la ceremonia de la «Apertura de la Boca», un antiguo ritual funerario que buscaba devolver simbólicamente al difunto la capacidad de respirar, hablar y alimentarse en la otra vida.

Sin embargo, los especialistas aclararon que esta explicación es una hipótesis y que el desplazamiento también pudo producirse por un accidente, durante la momificación o como consecuencia de daños posteriores.

Pese a los descubrimientos, la tomografía no permitió establecer por qué murió la mujer. Los investigadores no encontraron traumatismos óseos recientes, fracturas graves ni evidencias de una enfermedad metabólica que explicaran su fallecimiento.

También identificaron algunas calcificaciones en el cráneo, el abdomen y la pelvis, que podrían estar relacionadas con una infección parasitaria crónica, como la esquistosomiasis. No obstante, esta posibilidad no pudo confirmarse sin estudios adicionales. La momia fue trasladada desde Egipto a Canadá en 1860 por el médico James A. Douglas y posteriormente pasó por distintas colecciones hasta llegar al museo de Wichita, en Kansas, Estados Unidos.