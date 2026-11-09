¡Hay novedades en la Verde! ¿Quiénes son los nuevos convocados por Villegas?

El entrenador de Bolivia amplió su convocatoria con futbolistas de Guabirá y Blooming. Ambos se incorporarán a la concentración para los partidos frente a Perú y Ecuador, en una nueva oportunidad para mostrar su talento con la selección.
09/11/2026 9:26
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La selección boliviana tendrá dos nuevos nombres en su convocatoria para la fecha FIFA de noviembre. El director técnico Óscar Villegas decidió ampliar su nómina con Joaquín Barro, de Guabirá, y Guilmar Centella, de Blooming, según anunció la Federación Boliviana de Fútbol la noche del domingo a través de sus redes sociales.
Barro se desempeña como defensor en el conjunto azucarero, mientras que Centella forma parte del plantel celeste. Ambos futbolistas tendrán la oportunidad de trabajar bajo las órdenes de Villegas y ponerse a disposición del cuerpo técnico para los próximos compromisos internacionales.
La Verde se enfrentará primero a Perú, el viernes 13 de noviembre, desde las 21:00 (hora boliviana), en el estadio Alejandro Villanueva de Lima. Posteriormente, visitará a Ecuador el martes 17 de noviembre, a las 16:30, en el estadio Monumental de Guayaquil.
Estos encuentros forman parte de la preparación del combinado nacional y servirán para que Villegas continúe evaluando alternativas, observe el rendimiento de nuevos futbolistas y fortalezca el funcionamiento colectivo del equipo.
La mirada está puesta en el próximo ciclo de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2030, por lo que cada fecha FIFA representa una oportunidad para consolidar una base de jugadores y ampliar las opciones de la selección boliviana.
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