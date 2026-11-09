¡Hay novedades en la Verde! ¿Quiénes son los nuevos convocados por Villegas?

La selección boliviana tendrá dos nuevos nombres en su convocatoria para la fecha FIFA de noviembre. El director técnico Óscar Villegas decidió ampliar su nómina con Joaquín Barro, de Guabirá, y Guilmar Centella, de Blooming, según anunció la Federación Boliviana de Fútbol la noche del domingo a través de sus redes sociales.

Barro se desempeña como defensor en el conjunto azucarero, mientras que Centella forma parte del plantel celeste. Ambos futbolistas tendrán la oportunidad de trabajar bajo las órdenes de Villegas y ponerse a disposición del cuerpo técnico para los próximos compromisos internacionales.

La Verde se enfrentará primero a Perú, el viernes 13 de noviembre, desde las 21:00 (hora boliviana), en el estadio Alejandro Villanueva de Lima. Posteriormente, visitará a Ecuador el martes 17 de noviembre, a las 16:30, en el estadio Monumental de Guayaquil.

Joaquín Barros sonríe con la camiseta de su club en el vestuario. Foto: Club Guabirá.

Estos encuentros forman parte de la preparación del combinado nacional y servirán para que Villegas continúe evaluando alternativas, observe el rendimiento de nuevos futbolistas y fortalezca el funcionamiento colectivo del equipo.

Gilmar Centellas celebra un gol durante un partido ante la presencia del público. Foto: redes sociales del Club Blooming.

La mirada está puesta en el próximo ciclo de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2030, por lo que cada fecha FIFA representa una oportunidad para consolidar una base de jugadores y ampliar las opciones de la selección boliviana.