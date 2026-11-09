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¡Escándalo! ¿Por qué expulsaron a seis jugadores en el clásico cruceño?

El enfrentamiento se produjo en la recta final del primer tiempo, cuando un reclamo entre futbolistas terminó en golpes dentro del campo de juego. Oriente Petrolero sufrió tres expulsiones y Blooming otras tres, dejando a ambos equipos con menos jugadores para afrontar el complemento.

Martin Suarez Vargas

08/11/2026 20:54

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Foto: APG.
Bolivia.

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El clásico cruceño entre Blooming y Oriente Petrolero terminó con un bochornoso episodio durante la primera etapa. Una pelea a puñetes entre futbolistas de ambos equipos provocó la expulsión de seis jugadores en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera.

Todo comenzó cuando Nabil Nacif, de Oriente Petrolero, cayó al césped y Matías Abisab se acercó a reclamarle que se levantara. La situación provocó la reacción de Dico Roca, quien intervino en el reclamo y terminó desencadenando un enfrentamiento que se salió de control.

Ante los golpes y los reclamos, el árbitro del encuentro comenzó a mostrar tarjetas rojas en medio de la tensión. Por el conjunto refinero fueron expulsados Francisco López, Dico Roca y Joel Bernal, este último suplente.

Mientras que Blooming sufrió las expulsiones de Julio Vila, Juan José González y Richard Spenhay.

De esta manera, ambos equipos terminaron la primera etapa con seis futbolistas menos entre los dos planteles. El marcador se mantenía 0-0 al momento de irse al descanso, pero el clásico ya estaba marcado por un episodio de violencia que empañó el espectáculo futbolístico.

El segundo tiempo deberá disputarse con Blooming y Oriente Petrolero afrontando el compromiso con planteles reducidos.


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