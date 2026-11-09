¡Escándalo! ¿Por qué expulsaron a seis jugadores en el clásico cruceño?

El clásico cruceño entre Blooming y Oriente Petrolero terminó con un bochornoso episodio durante la primera etapa. Una pelea a puñetes entre futbolistas de ambos equipos provocó la expulsión de seis jugadores en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera.

Todo comenzó cuando Nabil Nacif, de Oriente Petrolero, cayó al césped y Matías Abisab se acercó a reclamarle que se levantara. La situación provocó la reacción de Dico Roca, quien intervino en el reclamo y terminó desencadenando un enfrentamiento que se salió de control.

Ante los golpes y los reclamos, el árbitro del encuentro comenzó a mostrar tarjetas rojas en medio de la tensión. Por el conjunto refinero fueron expulsados Francisco López, Dico Roca y Joel Bernal, este último suplente.

Mientras que Blooming sufrió las expulsiones de Julio Vila, Juan José González y Richard Spenhay.

De esta manera, ambos equipos terminaron la primera etapa con seis futbolistas menos entre los dos planteles. El marcador se mantenía 0-0 al momento de irse al descanso, pero el clásico ya estaba marcado por un episodio de violencia que empañó el espectáculo futbolístico.

El segundo tiempo deberá disputarse con Blooming y Oriente Petrolero afrontando el compromiso con planteles reducidos.