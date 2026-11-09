Imágenes inéditas: así se desató la pelea que dejó seis expulsados en el clásico cruceño

El clásico cruceño entre Blooming y Oriente Petrolero tuvo un episodio bochornoso durante la recta final del primer tiempo. Lo que comenzó con un reclamo entre futbolistas terminó en una pelea a puñetes que obligó al árbitro a expulsar a seis jugadores.

Todo se desencadenó cuando Nabil Nacif, de Oriente Petrolero, cayó al césped y Matías Abisab se acercó para reclamarle que se levantara. La situación provocó la reacción de Dico Roca y, en cuestión de segundos, el enfrentamiento se extendió entre jugadores de ambos equipos.

Las imágenes del partido registraron los momentos de tensión, el cruce entre futbolistas y la intervención del árbitro, que levantó la tarjeta roja en medio de los reclamos.

Por Oriente Petrolero fueron expulsados Francisco López, Dico Roca y Joel Bernal (suplente), este último suplente. Mientras que Blooming sufrió las bajas de Julio Vila, Juan José González y Richard Spenhay.

Foto: APG.

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De esta manera, el clásico quedó marcado por seis expulsiones, tres por cada equipo, tras un enfrentamiento que empañó el espectáculo futbolístico en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera.

Al momento de irse al descanso, el marcador se mantenía 0-0. Sin embargo, el segundo tiempo tendría un escenario completamente distinto, con ambos equipos obligados a afrontar el complemento con menos futbolistas en cancha.