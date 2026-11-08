Oriente vence 1-0 a Blooming en un clásico marcado por seis expulsiones

Oriente Petrolero se quedó con el clásico cruceño tras vencer por 1-0 a Blooming en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, en un partido accidentado que tuvo seis futbolistas expulsados durante el primer tiempo. El encargado de marcar la diferencia fue Nahuel Roldán, con una espectacular definición que terminó dándole los tres puntos al conjunto refinero.

El gol llegó a los 30 minutos del segundo tiempo. Julio Herrera levantó un pase preciso para Roldán, quien recibió el balón sin dejarlo caer y conectó de media volea, sorprendiendo a la defensa celeste y enviando la pelota al fondo de las redes. Una definición de gran calidad para desatar el festejo de Oriente.

Sin embargo, el partido ya había tenido un episodio complicado antes del descanso. Una discusión entre futbolistas terminó convirtiéndose en una pelea a puñetes que obligó al árbitro Javier Revollo a mostrar seis tarjetas rojas.

Por Oriente Petrolero fueron expulsados Francisco López, Dico Roca y Joel Bernal, mientras que Blooming perdió a Julio Vila, Juan José González y Richard Spenhay. De esta manera, ambos equipos afrontaron el complemento con planteles reducidos.

Con este resultado, Oriente suma 41 puntos en el campeonato, mientras que Blooming se mantiene con 31 unidades, luego de perder la oportunidad de sumar en el clásico.

En la próxima jornada, el Refinero tendrá como rival a Independiente Petrolero, mientras que Blooming deberá visitar a The Strongest. Ambos compromisos corresponden a la fecha 26 del torneo de la División Profesional.