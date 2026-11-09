León XIV lleva a Uruguay y Argentina un mensaje de unidad, convivencia y respeto durante su gira por Sudamérica

El papa León XIV desarrolla una gira por Sudamérica con mensajes centrados en la unidad, la convivencia y la alegría de la fe. Durante su visita a Uruguay, el pontífice convocó a la población a construir puentes, estrechar lazos y promover el encuentro entre las personas, mientras que en Argentina pidió respeto hacia las mujeres y relaciones de pareja libres de violencia.

En Paysandú, Uruguay, miles de fieles se congregaron para recibirlo en el Parque Municipal, en una visita que fue presentada como histórica por el tiempo transcurrido desde la última llegada de un pontífice al país.

Durante su homilía, León XIV tomó como referencia el Puente Internacional General Artigas, que conecta Uruguay con Argentina a través del río Uruguay, para transmitir un mensaje de integración.

“Qué importante es ser constructor de puentes”, expresó, al destacar que estas estructuras representan apertura, comunicación e intercambio.

En Uruguay, el pontífice también visitó la basílica de Nuestra Señora del Rosario y San Benito de Palermo, donde bendijo a niños y se reunió con personas con discapacidad. Su última actividad en ese país fue una misa al aire libre en Florida, el domingo 8 de noviembre.

Durante esa celebración, León XIV dirigió un mensaje a las familias y pidió a los hombres tratar con respeto a sus esposas. “Los jóvenes necesitan verlos rezar, acercarse a los sacramentos, tratar con respeto a sus esposas, pedir perdón y vivir con honradez también cuando hacerlo exige sacrificios”, expresó.

Argentina recibe al pontífice

El domingo 8 de noviembre, el Papa llegó a Buenos Aires, donde fue recibido por el presidente Javier Milei. La visita marca el regreso de un pontífice a Argentina después de casi cuatro décadas, desde el viaje de Juan Pablo II en 1987.

La agenda en ese país contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, entre ellas misas multitudinarias, encuentros con comunidades religiosas, universitarios y jóvenes, además de una visita a un centro penitenciario.

Perú será el último destino de la gira

El recorrido continuará en Perú del 11 al 17 de noviembre. León XIV llegará a la base aérea del Callao y tiene previsto reunirse con autoridades, obispos y representantes de la sociedad civil.

También visitará Chiclayo, Cusco y Pucallpa, donde se reunirá con fieles, universitarios, misioneros y representantes de pueblos amazónicos. La gira concluirá con una misa en Lima y el retorno del pontífice a Roma.

La visita a estos tres países sudamericanos concentra la atención de la comunidad católica, tanto por los encuentros multitudinarios como por los mensajes que el Papa transmite sobre la convivencia, la solidaridad, el respeto y la fe.