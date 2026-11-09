Papa León XIV preside la Santa Misa en el Monumento a los Españoles

El papa León XIV preside este lunes 9 de noviembre una Santa Misa en el Monumento a los Españoles, ubicado en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, Argentina. La celebración reúne a miles de fieles y se transmite en vivo.

La audiencia puede seguir la ceremonia mediante la página web www.reduno.com.bo y las plataformas digitales del medio.

La misa forma parte de las actividades del pontífice durante su visita a Argentina, donde cumple una agenda pastoral que incluye encuentros con distintos sectores de la sociedad.

Una multitud acompaña al papa León XIV en Buenos Aires

Cientos de miles de personas se congregaron desde tempranas horas a ambos lados de la avenida del Libertador para recibir al pontífice. León XIV recorrió aproximadamente 2,3 kilómetros en el papamóvil, desde el túnel de Olleros hasta el altar instalado frente al Monumento a los Españoles.

La Iglesia y las autoridades estimaron que hasta dos millones de personas podrían concentrarse en el lugar para participar de la celebración. Aunque todavía no se conocían cifras oficiales, la multitud que ocupó la avenida reflejó la expectativa por la visita papal.

Antes de llegar al centro de Buenos Aires, el pontífice visitó el Cottolengo Don Orione, una residencia para personas con discapacidad ubicada en Claypole, a unos 25 kilómetros de la capital. Según informó la institución, alrededor de 100.000 personas acompañaron su recorrido y otras 3.000 lo esperaron en el establecimiento.

Para organizar las actividades, unos 25.000 voluntarios participan en el operativo, mientras que cerca de 1.500 periodistas cuentan con acreditación para cubrir la visita.

¿Qué actividades cumplirá el papa León XIV en Argentina?

Después de la misa en Buenos Aires, el pontífice continuará con encuentros pastorales y reuniones con representantes de sindicatos, movimientos sociales, empresarios, obispos y miembros de la Iglesia argentina.

Su agenda también contempla visitas a otras localidades del país. Este martes viajará a Córdoba y el miércoles se trasladará a Luján, donde se encuentra la basílica que alberga la imagen de la Virgen de Luján, patrona de Argentina.