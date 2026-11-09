Caleb, de 10 años, lucha contra la leucemia y necesita ayuda urgente

Caleb Peralta Castro tiene 10 años y atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. El pequeño fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda y actualmente permanece internado en terapia intensiva de la Caja Nacional de Salud, en Santa Cruz.

Su madre pide ayuda y donaciones de sangre para continuar con su tratamiento.

Su madre, Lipsy, contó que Caleb siempre fue un niño sano y cariñoso. La enfermedad se manifestó inicialmente con una tos, pero su estado comenzó a complicarse cuando notaron que su rostro se hinchaba.

"Se puso mal un día domingo, solo tuvo tos, nunca mostró otros síntomas. Luego lo trajimos de emergencia aquí porque se le empezó a hinchar la carita, no sabíamos el motivo. Y con los análisis acá me dijeron los médicos que lo que tenía era cáncer, tenía leucemia linfoblástica aguda", relató su madre.

La mujer explicó que el pequeño necesitó una transfusión de sangre urgente y una cirugía, procedimiento que ya fue realizado.

Actualmente tiene un catéter central en el pecho, una sonda y recibe oxígeno. Debido a su estado crítico, permanece en terapia intensiva y su madre no puede acompañarlo permanentemente.

"Los doctores solo me dicen que espere a que mejore un poco para pasarlo a oncología. Yo solo le pido a todos que me ayuden con una oración, compartiendo la información, con alguna ayuda económica. Los gastos son muy altos y ya no podemos con mi familia", manifestó entre lágrimas.

La madre solicita donantes de sangre de cualquier tipo. Aunque Caleb es de grupo ORH positivo, explicó que en el banco de sangre le indicaron que pueden realizar intercambios con otros tipos de sangre para conseguir las unidades que necesita.

Las personas que deseen colaborar económicamente, coordinar una donación de sangre o comunicarse con su madre pueden hacerlo al siguiente número 77899073.