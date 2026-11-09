Gobierno explica a municipios cruceños cómo acceder a recursos para atender emergencias por El Niño

Los posibles efectos del fenómeno El Niño y la capacidad de respuesta de los municipios frente a eventuales emergencias climáticas están en el centro de una reunión entre autoridades del Gobierno nacional y representantes de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz).

Los ministros Ernesto Justiniano, de Defensa Civil y Óscar Mario Justiniano, de Producción Sostenible, llegaron al encuentro con los alcaldes cruceños, en el que también participa el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Mamen Saavedra.

Uno de los principales temas de la reunión es explicar qué permite la declaratoria de emergencia nacional, qué requisitos deben cumplir los gobiernos municipales para solicitar asistencia y cuáles son los mecanismos disponibles para atender situaciones como la sequía.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano Urenda, adelantó que el viceministro de Defensa Civil, Roberto Rivero, estará a cargo de explicar los procedimientos y los aspectos técnicos que deben conocer las autoridades municipales.

“El viceministro Rivero le explicará con precisión que habilita la emergencia nacional, que documento amerita presentar en cada procedimiento, como se tramitan las necesidades de sequía, cuando interviene el financiamiento del BID, ese detalle técnico es importante y no hay que simplificarlo”, señaló Justiniano.

La explicación también contempla los alcances del Decreto Supremo 5759, la documentación que deben presentar los municipios según cada modalidad de atención y las solicitudes formales de asistencia humanitaria cuando corresponda.

Sobre este punto, el ministro anunció: “ahora voy a pedirle a Roberto Rivero viceministro de Defensa Civil que nos explique a los alcaldes que implica el Decreto 5759 para la atención, que documentación deben presentar según cada modalidad, incluida las solicitudes formales de asistencia humanitaria cuando corresponde, y cómo funciona las rutas del Viceministerio de Defensa Civil, Economía y el BID”.

Proyectos en las zonas de mayor riesgo

Más allá de los procedimientos administrativos y las fuentes de financiamiento, el ministro de Defensa puso énfasis en que las acciones de prevención deben partir de las necesidades reales de las comunidades y de los lugares más expuestos a los efectos de los fenómenos climáticos.

“Que los proyectos nazcan donde está el riesgo y que los recursos lleguen donde más vidas pueden proteger”, manifestó.