¿Qué cambió en Bolivia en un año? Las medidas, leyes y decretos de Rodrigo Paz

El presidente Rodrigo Paz Pereira cumplió el 8 de noviembre de 2026 su primer año al frente del Estado boliviano. Durante estos doce meses, su administración impulsó ajustes económicos, cambios en la estructura gubernamental, reformas institucionales, operativos contra el narcotráfico y nuevos acuerdos de cooperación internacional.

Entre el 8 de noviembre de 2025 y el 5 de noviembre de 2026 se publicaron aproximadamente 158 decretos supremos, 120 decretos presidenciales y 86 leyes.

Una de las decisiones económicas más importantes llegó el 17 de diciembre de 2025, cuando el Gobierno declaró la emergencia económica y social y dispuso el fin de la subvención a los combustibles mediante el Decreto Supremo 5503.

La medida modificó los precios de los carburantes y generó rechazo de diferentes sectores sociales. Tras las movilizaciones y negociaciones, el Ejecutivo aprobó el Decreto Supremo 5516 en enero de 2026, que sustituyó al anterior y mantuvo los nuevos precios, junto con medidas de protección social.

El Ejecutivo redujo la estructura ministerial de 21 a 12 carteras de Estado, como parte de su política de reorganización administrativa.

También eliminó 161 decretos relacionados con compras directas y suprimió el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), según el balance difundido por la Oficina del Presidente.

La administración de Paz avanzó hacia un régimen cambiario flexible, con mayor margen para la negociación del dólar en el sistema financiero, en un contexto de escasez de divisas.

Otro acontecimiento relevante fue el acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1.900 millones de dólares, con un programa de 36 meses.

A esto se sumaron préstamos multilaterales y la emisión de bonos soberanos. El Gobierno presentó estas operaciones como parte de su estrategia para recuperar la estabilidad económica y fortalecer las reservas internacionales.

Entre las medidas económicas y sociales también se estableció el incremento del salario mínimo nacional a 3.300 bolivianos.

El balance gubernamental incluyó el aumento de la Renta Dignidad en 150 bolivianos mensuales, el incremento del bono Juancito Pinto a 300 bolivianos y la creación del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE).

En materia de seguridad, uno de los hechos de mayor repercusión fue la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, el 13 de marzo de 2026, en Santa Cruz, durante un operativo ejecutado por la Policía boliviana.

El balance oficial también reportó la incautación de 283 toneladas de droga, el decomiso de 58 avionetas, 370 inmuebles y 573 vehículos, además de la expulsión de 17 integrantes de organizaciones criminales brasileñas.

Foto archivo - Oficina del presidente.

El 13 de agosto se lanzó el plan binacional Fronteras Seguras en Guayaramerín, Beni, con participación de autoridades policiales de Bolivia y Brasil.

La iniciativa busca fortalecer la presencia policial en puntos estratégicos y desarrollar acciones de inteligencia contra organizaciones criminales transnacionales como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho.

En el ámbito internacional, Bolivia se incorporó al Escudo de las Américas y suscribió el Compromiso de Santiago, mecanismos de cooperación orientados a combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

El primer año también estuvo marcado por modificaciones en la estructura institucional del Estado y actuaciones judiciales de alto perfil.

Foto archivo - Oficina del presidente.

Entre ellas figura la aprobación de la Ley 1773, que estableció un mecanismo para suspender al fiscal general imputado y designar una autoridad interina. Posteriormente, la Asamblea Legislativa designó a José Armando Urioste como fiscal general interino, tras la suspensión de Roger Mariaca.

El primer año de Rodrigo Paz estuvo marcado por decisiones económicas de alto impacto, cambios administrativos, acuerdos internacionales y operativos de seguridad que modificaron la agenda política nacional.