Familia de joven fallecido en bar clausurado de La Paz exige esclarecer su muerte

La familia de Luis Sarabia, el joven de 23 años que murió junto a otras dos personas dentro de un bar clandestino de la zona de Miraflores, en La Paz, asegura que él no consumía bebidas alcohólicas y que únicamente acudía al establecimiento por motivos laborales, ya que trabajaba como guardia de seguridad.

Sus familiares llegaron al lugar después de no tener noticias de él y lo encontraron sin signos vitales. Según relataron, Sarabia trabajaba en el local “El Profe” de jueves a sábado, por lo que ahora exigen una investigación que permita esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.

El caso se registró en un establecimiento ubicado en la avenida Saavedra, donde también fueron halladas sin vida dos mujeres. Las primeras investigaciones apuntan a una posible intoxicación por monóxido de carbono, presuntamente debido a una falla en una estufa conectada a una garrafa de gas. Sin embargo, la causa de muerte deberá ser establecida mediante los informes periciales y las autopsias.

El local había sido intervenido y clausurado aproximadamente tres semanas antes, pero volvió a funcionar. Por este caso, el administrador fue aprehendido, mientras que una mujer que presuntamente trabajaba en la limpieza fue trasladada a dependencias policiales para fines investigativos.

La familia de la víctima pide que se esclarezca qué ocurrió dentro del establecimiento y que se determinen las responsabilidades por la muerte del joven.