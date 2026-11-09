Maestros urbanos acatan paro nacional de 48 horas en rechazo a la descentralización educativa

El magisterio urbano de Bolivia cumple este lunes 9 y martes 10 de noviembre un paro nacional de 48 horas, con suspensión de actividades escolares y marchas en diferentes departamentos del país. La medida de presión responde al rechazo de los maestros al proyecto de descentralización educativa impulsado por el Gobierno.

La protesta contempla movilizaciones, marchas y mítines en rechazo a la propuesta gubernamental. Los maestros también exigen un incremento salarial acorde con la canasta familiar, la jubilación al 100%, un mayor presupuesto para la educación y más ítems, entre otras demandas.

En Santa Cruz, integrantes de la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana cumplen su séptimo día de huelga de hambre en la Casa Social del Maestro como medida de presión para exigir atención a sus demandas.

Los movilizados aseguraron que hasta el momento no fueron convocados ni por sus representantes sindicales ni por el Gobierno nacional para instalar una mesa de diálogo.

"No nos queda más que seguir. Queremos que la educación siga siendo gratuita como siempre ha sido", expresó una de las maestras que participa en la huelga de hambre.

Asimismo, ratificó que la medida de presión se cumple en todo el país. "A nivel nacional es el paro de 48 horas ordenado y de acuerdo con nuestros reglamentos y normativas del magisterio", señaló.

Gobierno anuncia posibles gestiones para instalar el diálogo

En medio del conflicto, la pasada semana, el ministro de Educación, Erick Sanjinés, anunció que el Gobierno busca la participación de otras instituciones para mediar entre las autoridades y la dirigencia del magisterio urbano.

El encuentro incluiría no solo al Ministerio de Educación y a los representantes sindicales, sino también a las gobernaciones y a los institutos técnicos y tecnológicos, debido a que estos sectores están involucrados en la propuesta de descentralización.