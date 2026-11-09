Los maestros urbanos se movilizan este lunes en la ciudad de La Paz, en el primer día del paro nacional de 48 horas. La protesta tiene dos puntos principales de concentración: La Portada, donde se reunirán docentes de El Alto y las provincias, y la plaza del Maestro, en Villa Fátima, donde confluirán maestros paceños y representantes de Los Yungas.

Las concentraciones están previstas desde las 09:00. El secretario general del Magisterio Urbano de El Alto, Gerardo Bustamante, informó que desde La Portada partirá una marcha con participación de docentes, representantes de las provincias, padres de familia y estudiantes.

Entretanto, en la plaza del Maestro, en Villa Fátima, se concentrará el magisterio de La Paz y de Los Yungas para sumarse a las movilizaciones.

Aunque los dirigentes no precisaron el recorrido completo de esta jornada, en anteriores movilizaciones los maestros transitaron por las avenidas Montes y Mariscal Santa Cruz, además de la calle Ayacucho, hasta llegar a la Casona del Maestro, ubicada en la calle Indaburo. Por ello, se recomienda a los conductores tomar previsiones ante posibles congestionamientos y restricciones vehiculares en el centro paceño.

Siete días de medidas de presión

La movilización se desarrolla después de siete días de protestas del sector, que mantiene piquetes de huelga de hambre y vigilias en rechazo a la descentralización educativa. Los maestros cuestionan que el Gobierno pretenda transferir mayores responsabilidades administrativas y económicas a las gobernaciones.

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En medio del conflicto, el Ministerio de Trabajo advirtió que aplicará el principio de «día no trabajado, día no pagado» a los maestros que no asistan a sus fuentes laborales durante el paro de este lunes y martes.

Pese a esta advertencia, los dirigentes del magisterio ratificaron que continuarán con las movilizaciones y que no retrocederán en sus medidas de presión hasta obtener una respuesta a sus demandas.