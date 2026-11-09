José Eduardo Flores fue atacado a machetazos por cuatro delincuentes en la zona de La Cuchilla, en Santa Cruz, cuando salía de su trabajo y se disponía a regresar a su domicilio.

La víctima contó que los antisociales lo interceptaron después de retirar dinero de un cajero automático y le quitaron sus pertenencias.

“Estaba saliendo de mi trabajo y me fui a un cajero, no tenía efectivo para irme a mi casa”, relató José Eduardo al recordar lo ocurrido. Explicó que, cuando ya esperaba transporte para regresar a su vivienda, aparecieron los cuatro sujetos y comenzaron a atacarlo.

“Me quitaron mi teléfono, me quitaron mi dinero, todas mis cosas me quitaron y me tiraron los machetazos en el brazo y en la cabeza”, contó el joven.

La víctima sospecha que los antisociales lo venían siguiendo desde antes, aunque no se dio cuenta de su presencia.

Tras ser herido, el joven logró llegar hasta la casa de un familiar que vive cerca del lugar. Su primo lo auxilió y lo trasladó en su camioneta hasta un centro médico. Actualmente permanece internado y evoluciona favorablemente, aunque debe continuar bajo observación.

Además de pedir que los responsables sean identificados y capturados, José Eduardo necesita ayuda económica para someterse a una nueva cirugía.

“Necesito que hagan justicia y que le agarren a los que me han hecho estas cosas. Y necesito ayuda”, manifestó durante la entrevista.

El joven indicó que requiere aproximadamente Bs 4.000 para ingresar a cirugía y pidió colaboración para cubrir los gastos médicos. .

Mientras continúa su recuperación, José Eduardo espera que la Policía capture a los cuatro delincuentes que lo atacaron y le robaron sus pertenencias. “Que le agarren y que lo metan preso”, pidió.