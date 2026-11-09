La madrastra de Abigail, la niña de seis años encontrada sin vida en el río Chocaya, en Quillacollo, fue enviada con detención preventiva al centro penitenciario de San Sebastián mujeres de Cochabamba, por determinación judicial. La medida fue asumida durante una audiencia de medidas cautelares realizada ayer domingo a las 22:00. La mujer es la principal sospechosa de haber causado el deceso de la menor.

La concejala y presidenta de la Comisión de Género de Quillacollo, Leydi Santos, informó que la detención preventiva fue dispuesta sin un plazo definido, mientras continúan las investigaciones por la muerte de la menor.

Expresó su consternación por el caso y cuestionó que la violencia llegue a extremos que terminen con la vida de una niña.

Santos señaló que durante la audiencia también se recomendó establecer las responsabilidades que habrían tenido ambos progenitores en el cuidado de la menor. Sostuvo que se habría identificado negligencia por parte de los dos padres, por lo que este aspecto deberá ser atendido por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

La concejala indicó que solicitaron informes a esta institución para conocer qué acciones se realizaron y qué seguimiento se dio al caso. "Estamos solicitando informes a la Defensoría para que puedan hacer acciones y seguimiento exhaustivo al caso", afirmó.

Asimismo, señaló que tanto el Ministerio Público como el abogado de la defensa de la madrastra habrían mencionado durante la audiencia la existencia de antecedentes de violencia de la madre hacia la niña.

Sin embargo, Santos aclaró que esperan contar con los informes correspondientes para conocer los antecedentes y determinar si hubo omisiones en la intervención de los funcionarios responsables.

Otros detalles del caso

La concejala también observó las decisiones asumidas respecto a la guarda de Abigail y pidió esclarecer por qué la custodia fue entregada al padre y no a algún integrante de la familia ampliada.

"La Defensoría tenía que hacer el seguimiento al caso y estamos pidiendo informes para saber por qué se le entregó la custodia al padre y por qué no se entregó a una familia ampliada", sostuvo.

Además, indicó que conocieron que desde el establecimiento educativo se habría denunciado que la niña sufría maltratos, por lo que consideran necesario revisar las actuaciones de las instituciones que tuvieron conocimiento de la situación.

Santos advirtió que, si se identifica que algún funcionario incumplió sus responsabilidades por omisión, también deberá establecerse la responsabilidad correspondiente.

Abigail, de seis años, fue encontrada sin vida la tarde del jueves 5 de noviembre en inmediaciones del río Chocaya, en la zona de El Paso, distrito 8 de Quillacollo, después de que su padre reportara su desaparición. El caso es investigado por el Ministerio Público como un presunto infanticidio.