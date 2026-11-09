“La estela de la democracia”: los hechos históricos que marcaron a Bolivia entre 1979 y 2001

El retorno a la democracia, las crisis económicas y las transformaciones políticas y sociales forman parte del recorrido histórico de “La estela de la democracia”, el primer episodio de la serie documental Bolivia Siglo XXI, estrenado por Red Uno este domingo 8 de noviembre.

El capítulo comienza con el golpe de Estado de Alberto Natusch Busch, el 1 de noviembre de 1979, que derrocó a Walter Guevara Arze. Tras 16 días, asumió la Presidencia interina Lydia Gueiler. Sin embargo, el 17 de julio de 1980, Luis García Meza encabezó otro golpe militar que interrumpió el proceso democrático.

Durante esa dictadura se produjo el asesinato y desaparición del dirigente Marcelo Quiroga Santa Cruz. El documental también recuerda a Luis Arce Gómez, ministro del Interior del régimen, y la frase que se le atribuye: “Todos los que vayan contra la ley, tienen que ir con su testamento bajo el brazo”.

El retorno a la democracia y la hiperinflación

El 10 de octubre de 1982, el general Guido Vildoso entregó la Presidencia a Hernán Siles Zuazo, elegido en los comicios de 1980. Así se restableció el gobierno democrático después de años de dictaduras militares.

La gestión de la Unidad Democrática y Popular (UDP), entre 1982 y 1985, enfrentó una profunda crisis económica, marcada por la escasez, la especulación, el incremento de precios y la pérdida del poder adquisitivo. La desdolarización de 1982 afectó a los ahorristas y, en medio de la falta de reservas internacionales, el país llegó a una hiperinflación que alcanzó el 8.767% en 1985.

Ante el deterioro económico y político, Siles Zuazo adelantó las elecciones y acortó su mandato. Jaime Paz Zamora, quien fue su vicepresidente, llegaría a la Presidencia recién en 1989.

El Decreto Supremo 21060 y la Marcha por la Vida

En las elecciones de 1985, Hugo Banzer obtuvo la primera mayoría, pero el Congreso eligió a Víctor Paz Estenssoro como presidente. Su gobierno promulgó el Decreto Supremo 21060, el 29 de agosto de ese año, para frenar la hiperinflación y reestructurar la economía.

Las medidas afectaron especialmente al sector minero estatal. En 1986, la caída del precio internacional del estaño aceleró la reducción de operaciones de Comibol y provocó el despido de miles de trabajadores.

En agosto de ese año se desarrolló la Marcha por la Vida, protagonizada por mineros que rechazaban los despidos y las medidas económicas. La movilización fue detenida por el despliegue militar en Calamarca y los trabajadores decidieron replegarse para evitar un enfrentamiento.

Durante este gobierno también ocurrió el asesinato del científico Noel Kempff Mercado, en septiembre de 1986, y se promulgó la Ley 1008, el 19 de julio de 1988, que estableció el régimen de la coca y las sustancias controladas.

Jaime Paz Zamora y los conflictos sociales

Jaime Paz Zamora asumió la Presidencia en 1989, después de las elecciones de ese año y de una decisión congresal. Su gestión estuvo marcada por la política antidrogas, las relaciones internacionales y los conflictos sociales.

En septiembre de 1990, pueblos indígenas de tierras bajas protagonizaron la Marcha por el Territorio y la Dignidad, desde Trinidad hasta La Paz, para exigir el reconocimiento de sus territorios y derechos.

El periodo también estuvo marcado por la actividad del Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK), vinculado a Felipe Quispe y Álvaro García Linera. En materia ambiental, se promulgó la Ley 1333 del Medio Ambiente, en abril de 1992.

El Plan de Todos y la capitalización

En 1993, Gonzalo Sánchez de Lozada llegó a la Presidencia acompañado por Víctor Hugo Cárdenas, el primer vicepresidente de origen indígena aymara. Su gobierno impulsó el denominado Plan de Todos y la capitalización de empresas estatales como YPFB, ENTEL, ENDE, ENFE y LAB.

El proceso incorporó socios privados estratégicos, mientras la participación destinada a los bolivianos fue canalizada mediante fondos de pensiones y vinculada al pago del Bonosol.

En abril de 1994 también se aprobó la Ley de Participación Popular, que amplió las competencias municipales y dio lugar a 311 municipios en su proceso inicial. Ese año, Bolivia clasificó al Mundial de Estados Unidos.

La reforma constitucional de 1994 reconoció el carácter multiétnico y pluricultural del país y sentó las bases para la creación de la Defensoría del Pueblo, que comenzó a funcionar en 1998 bajo la dirección de Ana María Romero de Campero.

Banzer y el inicio del nuevo siglo

Hugo Banzer Suárez ganó las elecciones de 1997 y asumió la Presidencia con Jorge Quiroga como vicepresidente. Su gobierno se sostuvo mediante una megacoalición y estuvo marcado por la política de erradicación de cultivos de coca, especialmente en el Chapare, que provocó conflictos y enfrentamientos con los productores.

Durante este periodo adquirieron protagonismo Evo Morales, como dirigente cocalero, y Felipe Quispe, como referente de organizaciones campesinas e indígenas del altiplano.

Entre otros acontecimientos figuran el terremoto del 22 de mayo de 1998, que afectó a Aiquile, Mizque y Totora; la detención de Augusto Pinochet en Londres, en octubre de ese año; y el inicio de las exportaciones de gas boliviano a Brasil, en julio de 1999.

Una producción documental de 12 capítulos

Bolivia Siglo XXI es una producción impulsada por el expresidente Carlos Mesa, junto a Mario Espinoza y Ximena Valdivia. La serie da continuidad al proyecto Bolivia Siglo XX, que estuvo conformado por 24 programas dedicados a la historia nacional.

La nueva producción contempla 12 capítulos de aproximadamente una hora: seis dedicados a los acontecimientos del país entre 2001 y 2025 y otros seis centrados en temáticas transversales, como el papel de la mujer, los recursos naturales, el medioambiente y las rupturas institucionales.

El segundo episodio se titulará “La dramática transición” y abordará el periodo político que comenzó en 2001, con la salida de Hugo Banzer y la sucesión de Jorge Quiroga.

¿Te perdiste el primer episodio y quieres ver la serie desde el inicio? No te preocupes, el repris se emitirá de la siguiente manera: los 6 primeros episodios serán desde el sábado 14 de noviembre a las 21:00.