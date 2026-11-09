Planifique su semana: conozca qué días lloverá en Santa Cruz y dónde se esperan las temperaturas máximas

Santa Cruz tendrá una semana marcada por el incremento de las temperaturas, fuertes ráfagas de viento y lluvias en distintas provincias. De acuerdo con el pronóstico del agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, correspondiente al reporte meteorológico N.º 278, las condiciones del tiempo cambiarán a partir del martes 10 de noviembre, cuando los vientos del norte comiencen a predominar en todo el departamento.

Alpire, conocido como el Señor del Clima, explicó que los vientos del sur se mantendrán hasta este lunes 9 de noviembre, sin provocar cambios importantes en las condiciones del ambiente. Sin embargo, desde el martes ingresarán corrientes del norte que favorecerán un rápido ascenso de las temperaturas máximas.

Los registros más elevados se esperan en la Chiquitania, donde el termómetro podría alcanzar los 37°C. En Cordillera se prevén hasta 36°C, mientras que el Norte Integrado llegará a los 35°C y Andrés Ibáñez a los 34°C. Para los Valles cruceños se pronostica una máxima de 30°C.

El cambio también se sentirá en la intensidad del viento. En Andrés Ibáñez y el Norte Integrado se esperan ráfagas del norte de hasta 60 kilómetros por hora, principalmente el martes y el sábado. En los Valles cruceños podrían alcanzar los 50 km/h, mientras que en Cordillera llegarían a los 60 km/h y en la Chiquitania a los 50 km/h.

Las lluvias comenzarán a extenderse desde el miércoles

Las precipitaciones serán otro de los factores que marcarán la semana. Según Alpire, las lluvias estarán relacionadas principalmente con el ingreso de frentes húmedos provenientes de la Amazonía y, en otros casos, con el efecto combinado del calor y la humedad.

Debido a estas condiciones, las precipitaciones tendrán un comportamiento sectorizado, por lo que no se espera que afecten de la misma manera a todas las provincias.

En Andrés Ibáñez y Warnes se pronostican chubascos y lluvias dispersas desde el jueves. En cambio, las provincias Obispo Santistevan, Sara e Ichilo podrían registrar precipitaciones entre moderadas y fuertes a partir del miércoles.

Para los Valles cruceños también se anticipan chubascos y lluvias de moderadas a fuertes desde el miércoles. En Cordillera se esperan precipitaciones dispersas, mientras que en la Chiquitania podrían presentarse lluvias de intensidad moderada a fuerte desde esa misma jornada.

Otro aspecto que llama la atención del pronóstico es la sensación térmica que se registrará durante la segunda mitad de la semana. A partir del miércoles 11 de noviembre, la combinación de temperaturas elevadas y humedad acumulada por las precipitaciones hará que el ambiente se torne especialmente sofocante.

Así estará el tiempo en las principales regiones

En Andrés Ibáñez y el Norte Integrado se esperan temperaturas mínimas de 19°C y máximas de 34°C y 35°C, respectivamente. El lunes todavía predominarán los vientos del sur, con velocidades de hasta 40 km/h, pero desde el martes ingresarán ráfagas del norte que podrían alcanzar los 60 km/h. El cielo estará parcialmente cubierto a despejado, con periodos nublados.

En los Valles cruceños se registrará una mínima de 9°C y una máxima de 30°C. Después de los vientos moderados del sur previstos para el lunes, ingresarán corrientes del norte con ráfagas de hasta 50 km/h, principalmente el martes. El cielo estará parcialmente cubierto a mayormente nublado, con algunos periodos despejados. Las lluvias de moderadas a fuertes comenzarán desde el miércoles.

En Cordillera, las temperaturas oscilarán entre los 16°C y 36°C. Los vientos cambiarán del sur al norte durante la semana, con ráfagas de hasta 60 km/h, principalmente el martes. Se esperan cielos parcialmente cubiertos a mayormente nublados, con momentos despejados, además de chubascos y lluvias dispersas desde el miércoles.

La Chiquitania tendrá uno de los escenarios más calurosos del departamento, con una mínima de 19°C y una máxima de 37°C. Los vientos del sur, de hasta 35 km/h, se mantendrán el lunes, pero posteriormente serán reemplazados por corrientes del norte con ráfagas de hasta 50 km/h. El cielo estará parcialmente cubierto a despejado, con periodos nublados, y se pronostican chubascos y lluvias de moderadas a fuertes desde el miércoles.