Deslizamiento de tierra y piedras afecta a la avenida Petrolera en Cochabamba

Un deslizamiento de tierra y piedras se registró en la avenida Petrolera, a la altura del kilómetro 2, en la ciudad de Cochabamba, donde parte de la serranía cedió y dejó material sobre la vía, dificultando la circulación vehicular.

Vecinos de la zona alertaron sobre el incidente en las últimas horas y expresaron su preocupación, debido a que identificaron otro punto, a pocos metros del lugar, donde también se estaría desprendiendo parte de la tierra de la serranía.

Tras el deslizamiento, personal de Obras Públicas de la Alcaldía procedió a precintar el sector e instalar señalización preventiva para evitar accidentes de tránsito.

Según los vecinos, el desprendimiento no habría afectado al muro de contención de la zona. Sin embargo, la caída de tierra y piedras sobre parte de la plataforma genera dificultades para los conductores que utilizan esta vía.

Piden precaución a los conductores

La avenida Petrolera conecta la ciudad de Cochabamba con municipios del Valle Alto, por lo que se recomienda a los conductores de diferentes tipos de motorizados circular con precaución al atravesar el sector afectado.

Se prevé que en las próximas horas se conozca un reporte oficial sobre los trabajos que se realizan en el lugar y las causas que provocaron el desprendimiento de tierra.