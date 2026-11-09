Padres de familia rechazan paro de maestros y advierten perjuicio a estudiantes

El representante de los padres de familia de Santa Cruz, Jaime Caraballo, expresó su preocupación y rechazo al paro de 48 horas que lleva adelante la Federación de Maestros Urbanos a nivel nacional, al considerar que la medida perjudica a miles de estudiantes, especialmente a quienes se encuentran en la promoción y atraviesan sus exámenes finales.

Caraballo sostuvo que, si bien reconocen que el magisterio puede tener demandas legítimas, no están de acuerdo con que los estudiantes sean afectados por las medidas de presión.

“No se puede combatir un mal causando un mal más grande, como es el de perjudicar a miles de estudiantes a nivel nacional”, manifestó.

El representante señaló que la paralización afectará el avance curricular y podría generar dificultades para los alumnos que están próximos a concluir la gestión escolar.

En ese sentido, recordó que los estudiantes de promoción deben cumplir con sus evaluaciones finales y realizar posteriormente los trámites para obtener el título de bachiller.

Asimismo, consideró que las autoridades y los representantes del magisterio deben instalar una mesa de diálogo para buscar una solución a las demandas.

Sobre la descentralización, indicó que no se opone a esta medida, pero advirtió que su implementación debe estar acompañada de recursos económicos.

“Lo malo es que venga la descentralización y sin recursos, obviamente que esto va a fracasar”, sostuvo.

Respecto a la posibilidad de ampliar el calendario escolar, Caraballo explicó que la decisión deberá ser evaluada por la Dirección Departamental de Educación, tomando en cuenta la autonomía de gestión otorgada por el Ministerio de Educación.

El representante recordó que la conclusión de la gestión escolar estaba prevista para el 2 de diciembre de 2026, pero señaló que la suspensión de actividades podría obligar a reprogramar el cierre hasta el 5 o incluso el 7 de diciembre.