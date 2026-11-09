Un hecho delictivo se registró la mañana de este lunes 9 de noviembre en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde delincuentes abrieron un forado para ingresar a robar en una entidad financiera ubicada en el tercer anillo interno, en inmediaciones del mercado Mutualista.

De acuerdo con los primeros datos, los antisociales utilizaron un forado para acceder al interior de las instalaciones y cometer el robo. Hasta el momento, se desconoce qué objetos o bienes fueron sustraídos y cuál sería el monto de lo robado.

Tras recibir la alerta, efectivos de la Policía se trasladaron hasta el lugar para iniciar las investigaciones y recabar información que permita esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.

El caso se encuentra en investigación y se aguarda un informe oficial de las autoridades correspondientes en las próximas horas, que permita conocer mayores detalles sobre la forma en que los delincuentes ingresaron a la entidad financiera y qué se llevaron.