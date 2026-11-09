¿Cuánto cuesta el queso y el huevo? Estos son los precios en el mercado Abasto

Comerciantes del mercado antiguo Abasto de Santa Cruz reportaron un incremento en el precio del queso y variaciones en el costo del huevo, dos productos esenciales de la canasta familiar.

Una comerciante indicó que el kilo de queso pasó de Bs 28 a Bs 30, debido a un incremento registrado el sábado. Sin embargo, consideró que el precio podría volver a bajar, tomando en cuenta las condiciones climáticas y la disponibilidad del producto.

“Estaba barato, pero ayer lo subieron. Yo creo que lo van a bajar, porque ya está haciendo calor. Hay harto queso”, señaló la vendedora.

En cuanto al huevo, explicó que el maple se comercializa en diferentes precios desde Bs 24 hasta Bs 32, según el tamaño.

En el mercado antiguo Abasto, el incremento del queso se suma a las variaciones que se registran en los productos de la canasta familiar. Los comerciantes esperan que los precios puedan estabilizarse en los próximos días.