Colisión entre un minibús y un vehículo particular deja seis personas heridas en El Alto

Seis personas resultaron heridas tras la colisión entre un minibús y un vehículo particular en inmediaciones de la avenida Estructurante, en la ciudad de El Alto. Producto del impacto, el minibús terminó volcado y sufrió importantes daños materiales.

Según el relato de una vecina, el vehículo de transporte habría recibido el impacto en uno de sus costados, lo que provocó que volcara. La mujer indicó que el minibús quedó completamente volteado tras el choque.

Los seis heridos fueron trasladados a centros médicos para recibir atención, entre ellos el Hospital del Norte y el Hospital Holandés. Entre las primeras versiones se mencionó la posible presencia de un menor entre los afectados; sin embargo, la vecina aclaró que el estudiante no habría resultado herido y que se retiró a su colegio tras el susto.

Familiares y personas vinculadas a ambos vehículos llegaron al lugar después del accidente. De acuerdo con el reporte preliminar, una joven habría estado al volante del vehículo particular. Las circunstancias del hecho aún deberán ser establecidas por las autoridades.