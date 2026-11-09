Una situación que dejó atónitos a familiares y trabajadores de una funeraria se registró en la ciudad de Pedro Juan Caballero, donde una mujer que había sido declarada fallecida en un centro hospitalario volvió a presentar signos vitales cuando se encontraba en el establecimiento donde se preparaba su velatorio.

La protagonista de este desconcertante episodio fue identificada como Gregoria Aparecida Ovelar de Brizuela, de 51 años, cuyo fallecimiento había sido certificado por el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero. Según el documento médico, la mujer murió a las 20:20 del jueves 5 de noviembre, a consecuencia de un infarto mesentérico.

Convencidos de que su familiar había fallecido, sus allegados realizaron los trámites correspondientes y dispusieron el traslado del cuerpo hasta la funeraria Pax Amambay, donde se iniciarían los preparativos para darle el último adiós.

Sin embargo, lo que parecía ser el comienzo de una despedida terminó convirtiéndose en una escena de incredulidad. Cuando los funcionarios de la funeraria se disponían a acondicionar el cuerpo, notaron una reacción inesperada: Gregoria abrió los ojos y comenzó a respirar.

El hecho provocó desesperación y conmoción entre las personas presentes, que no podían comprender cómo una mujer que contaba con un certificado de defunción podía estar manifestando signos de vida.

Ante la situación, se solicitó de inmediato una ambulancia para trasladarla nuevamente al Hospital Regional de Pedro Juan Caballero. La paciente fue ingresada al centro asistencial, donde quedó internada bajo observación y atención médica.

El episodio también requirió la presencia de efectivos de la Policía Nacional, quienes acudieron a la funeraria para verificar lo ocurrido. La intervención se produjo en medio de la tensión y la preocupación de los familiares, sorprendidos por el giro que había tomado la situación.

A continuación, el video: