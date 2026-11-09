Bahía Blanca: detuvieron a otro acusado de amenazar al papa León XIV durante su visita a la Argentina

Un nuevo procedimiento policial terminó con la detención de un hombre acusado de amenazar de muerte al papa León XIV en Argentina. El operativo se realizó durante la noche del domingo en Bahía Blanca, donde efectivos de la Policía Federal Argentina ingresaron a una vivienda ubicada en la calle Cramer al 700 y arrestaron a Fabio Ariel Perrone.

La investigación está a cargo del Juzgado Federal N.º 2 de Mar del Plata y se inició a partir de intimidaciones dirigidas contra el Pontífice, según informó el medio local La Brújula 24.

El procedimiento contó con la participación de personal de las áreas de Contraterrorismo y Cibercrimen de la Policía Bonaerense, además de efectivos de Cibercrimen Bahía Blanca. Tras las tareas de investigación, los agentes lograron ubicar al sospechoso en su domicilio y concretar su detención.

Hasta el momento, no se dieron a conocer detalles sobre el contenido de las amenazas ni sobre las circunstancias en las que habrían sido realizadas. Perrone permanece a disposición de la Justicia, que busca establecer el alcance de las intimidaciones y reunir más elementos para avanzar con la causa.

Dos detenidos en distintas localidades bonaerenses

La detención en Bahía Blanca se suma a otro procedimiento realizado días antes en Villa Rosa, partido de Pilar, donde la Policía Federal arrestó a un hombre acusado de amenazar al papa León XIV antes de su llegada a la Argentina.

En ese expediente intervino el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. La investigación se había iniciado a partir de información aportada por la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

Con el último arresto, ya son dos los hombres detenidos en la provincia de Buenos Aires por presuntas amenazas contra el jefe de la Iglesia católica. Sin embargo, hasta ahora no se informó sobre la existencia de algún vínculo entre los sospechosos ni sobre una posible coordinación entre ambos episodios.

Por el momento, las dos investigaciones continúan por separado y bajo la intervención de distintos juzgados federales.

Los procedimientos se conocieron en el marco de la visita apostólica de León XIV a la Argentina, que comenzó este domingo con su llegada al Aeroparque Jorge Newbery. El Pontífice fue recibido por el presidente Javier Milei y tiene previstas actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.