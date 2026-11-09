Tres jóvenes fueron detenidos en Aguascalientes, en México, luego de ser sorprendidos transportando a un cachorro de león africano de aproximadamente ocho meses de edad en la parte trasera de una camioneta roja, sin contar con documentos que acreditaran la procedencia legal del animal ni permisos para su posesión y traslado.

El caso se conoció tras la alerta de ciudadanos que observaron y captaron videos del felino sacando la cabeza por las ventanas del vehículo mientras circulaba por calles del norte de la ciudad.

De acuerdo con los reportes, elementos del Grupo Motorizado Centauro de la Policía Municipal localizaron e interceptaron la camioneta en la calle Sierra de la Canela, en el fraccionamiento Bosques del Prado Norte.

Los ocupantes fueron identificados como Marcos, de 29 años; José, de 22, e Ian, de 21. Al solicitarles la documentación correspondiente del animal, ninguno pudo presentar los permisos requeridos, por lo que fueron arrestados.

El cachorro quedó bajo resguardo ambiental

Tras el operativo, el cachorro de león africano quedó bajo el resguardo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), mientras que los tres jóvenes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

La Fiscalía deberá investigar la posible comisión de delitos contra la biodiversidad y determinar la situación jurídica de los detenidos.

La posesión y el traslado de animales silvestres y exóticos en México están regulados por la Ley General de Vida Silvestre, que establece requisitos para acreditar su procedencia legal y manejo.