Dólar paralelo en Bolivia: estas son las cotizaciones de compra y venta este lunes 9 de noviembre

El dólar paralelo en Bolivia registra diferentes cotizaciones este lunes 9 de noviembre de 2026. Dos reportes difundidos durante la jornada muestran variaciones en los precios de compra y venta de la moneda estadounidense, con valores que reflejan las diferencias existentes en este mercado.

De acuerdo con una de las cotizaciones, publicada a las 12:29, el dólar se encuentra en Bs 11,96 para la compra y Bs 12,01 para la venta. En tanto, otro reporte, difundido a las 6:06, señala que la divisa estadounidense se cotizaba en Bs 12,02 para la compra y Bs 11,96 para la venta.

La comparación entre ambos registros evidencia diferencias en los valores. En el primer reporte, el precio de compra es 6 centavos menor que el registrado a primera hora, mientras que el precio de venta es 5 centavos mayor.

Estas cifras muestran que el dólar paralelo no mantiene una cotización uniforme durante toda la jornada. Los precios pueden variar según el momento de la consulta, el operador y las condiciones en las que se realiza cada transacción.

Por esta razón, quienes tienen previsto comprar o vender dólares deben revisar los valores antes de concretar una operación. También es importante verificar la hora de publicación de cada reporte, ya que una cotización difundida por la mañana puede no coincidir con los precios disponibles al mediodía.

¿Cuál es el precio oficial del dólar en Bolivia?

En el mercado oficial, el dato proporcionado para el Banco Central de Bolivia (BCB) establece una cotización de Bs 11,81 por dólar, correspondiente al 9 de noviembre de 2026.