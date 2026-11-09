ABC realizará trabajos de bacheo en la carretera La Paz–Oruro hasta el 31 de diciembre

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) anunció que desde este lunes 9 de noviembre se realizarán trabajos de marcado de sectores y bacheo en la carretera La Paz–Oruro, por lo que pidió a los usuarios circular con precaución durante sus desplazamientos.

De acuerdo con el comunicado de la entidad, las labores se extenderán hasta el 31 de diciembre de 2026 y se ejecutarán entre las 08:00 y las 16:00. Durante ese periodo, la vía permanecerá transitable, pero con precaución en los puntos donde se desarrollen las intervenciones.

La ABC recomendó a los conductores tomar previsiones, reducir la velocidad y respetar la señalización instalada para evitar inconvenientes y garantizar la seguridad vial.

La entidad también informó que mantiene personal y maquinaria desplegados para atender eventualidades y realizar el monitoreo permanente de las carreteras, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.