AEVivienda identificó departamentos estatales deshabitados: ¿qué pasará con ellos?

En el marco de la evaluación del primer año de gestión del presidente Rodrigo Paz, el director nacional de la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda), Jorge Vaca, anunció una revisión nacional de los proyectos habitacionales para garantizar que las viviendas estatales lleguen a las familias que más las necesitan.

La autoridad informó que se identificaron 672 departamentos que permanecieron deshabitados durante ocho años, además de inmuebles que fueron alquilados, vendidos o destinados a actividades ajenas a su finalidad social.

Vaca adelantó que esta semana se dará a conocer el hallazgo de otros 96 departamentos y 76 casas que aún no fueron entregados a sus beneficiarios. Los casos forman parte de una serie de irregularidades detectadas en la administración y asignación de soluciones habitacionales.

Como ejemplo, mencionó que en Cochabamba encontraron 114 viviendas alquiladas, 14 entregadas bajo la modalidad de anticrético y otras nueve que fueron vendidas. Estas situaciones, según explicó, impidieron que los inmuebles cumplieran el propósito para el que fueron construidos: brindar un hogar a familias que necesitan una vivienda digna.

Vaca anunció que los 672 departamentos que permanecieron sin ser entregados durante ocho años serán sometidos a una evaluación para determinar su situación y las condiciones en las que se encuentran. La intención es ponerlos a disposición de nuevos beneficiarios mediante créditos accesibles.

Asimismo, adelantó que esta semana visitará Cochabamba junto al ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, para informar sobre los hallazgos. Durante las inspecciones también encontraron viviendas utilizadas como depósitos, parrilleros y quinchos, en lugar de cumplir su función habitacional.

Finalmente, el director de AEVivienda aseguró que la nueva política institucional priorizará a las familias vulnerables, las personas con discapacidad y los ciudadanos que no cuentan con condiciones habitacionales dignas.

El objetivo, sostuvo, es recuperar el carácter social de la institución y garantizar que los proyectos financiados por el Estado lleguen a quienes realmente necesitan un techo propio.