Cochabamba reclama ítems de salud y advierte riesgo de colapso hospitalario

El municipio de Cochabamba continúa a la espera de la asignación de nuevos ítems de salud por parte del Gobierno nacional, mientras la falta de personal médico y de enfermería comienza a afectar la atención en hospitales y centros de salud.

El secretario municipal de Salud, Aníbal Cruz, advirtió que las limitaciones económicas impiden renovar varios contratos y alertó sobre el riesgo de un colapso en los establecimientos de segundo y tercer nivel.

"Como Municipio, como Cochabamba, seguimos a la espera de los ítems. Se han cumplido los contratos de muchos especialistas, de enfermeras y muchos no podemos renovar por la capacidad financiera", remarcó.

Cruz explicó que anteriormente estos contratos se financiaban con remanentes del Sistema Único de Salud (SUS), provenientes de recursos destinados a medicamentos. Sin embargo, el incremento de los precios de estos productos redujo esos recursos, por lo que actualmente solo pueden mantener un mínimo de contrataciones.

Cochabamba necesita 221 ítems

Cruz recordó que las gestiones para conseguir nuevos ítems comenzaron el 21 de julio y cuestionó la demora del Gobierno nacional en concretar la asignación.

Enfatizó que hace aproximadamente un mes se comunicó la asignación de 350 ítems para el departamento de Cochabamba; sin embargo, hasta la fecha no se lanzó la convocatoria para el concurso de méritos y examen de competencias.

Señaló que este proceso requiere al menos 21 días para la presentación de documentos y posteriormente entre uno y dos meses para la calificación y evaluación de los postulantes.

El secretario municipal indicó que el municipio necesita 221 ítems para garantizar el funcionamiento de sus establecimientos de primer y segundo nivel. Entre los requerimientos mencionó dos ítems para el centro de salud de Alto Cochabamba, nueve para el Hospital Cochabamba y seis para el Hospital del Norte.

Asimismo, sostuvo que hay preocupación por la distribución anunciada, debido a que, según la información que recibió, al municipio le corresponderían únicamente 69 ítems.

Advierten retorno de las filas

El secretario de Salud alertó que las filas en los hospitales están volviendo a incrementarse debido a la falta de personal, una situación que no afecta únicamente a la disponibilidad de médicos especialistas, sino también a enfermeras, auxiliares, odontólogos, bioquímicos y fisioterapeutas.

En ese sentido, advirtió que la falta de recursos humanos podría provocar el colapso de los servicios de segundo y tercer nivel, incluido el Hospital Viedma.

Cruz también recordó que hace tres meses se aprobó en la Cámara de Diputados y el Senado el presupuesto para 2.300 nuevos ítems de salud. Según indicó, los recursos debían estar disponibles desde octubre, pero hasta ahora no se concretó su asignación.

A esta demanda se suman 93 ítems acéfalos en Cochabamba, correspondientes a cargos que quedaron vacantes por fallecimiento o renuncia.

Otra de las solicitudes del municipio está relacionada con la descentralización de los ítems del programa Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI) y del bono Juana Azurduy, compromiso que, según Cruz, fue anunciado por la ministra de Salud, Marcela Flores.

Acotó que existen alrededor de 780 médicos que podrían ser reubicados en establecimientos de primer nivel para fortalecer la atención.

Finalmente, cuestionó la falta de coordinación entre el Servicio Departamental de Salud (Sedes) y los municipios, y pidió que se realicen reuniones para definir la distribución del personal antes de lanzar las convocatorias.

«El problema no es la paciencia, sino que hay gente enferma que espera», afirmó Cruz, al insistir en que se necesita voluntad técnica para acelerar la asignación de los ítems.