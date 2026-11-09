Mallón: "La irresponsabilidad de Lara entorpece el trabajo de la Asamblea Legislativa"

La senadora Claudia Mallon, de APB-Súmate, acusó al vicepresidente Edmand Lara de entorpecer el trabajo de la Asamblea Legislativa debido a los conflictos y la falta de coordinación en la conducción del Legislativo. La legisladora cuestionó su actuación durante el cierre de la gestión 2025-2026 y pidió que asuma su responsabilidad con el país.

“Los berrinches, la irresponsabilidad de Edmand Lara, definitivamente lo único que hacen es entorpecer el trabajo de la Asamblea Legislativa”, manifestó Mallon.

La legisladora sostuvo que el 6 de noviembre Lara se retiró de una sesión y que, en su ausencia, el presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, asumió la conducción de la Asamblea para cerrar la legislatura 2025-2026, conforme al reglamento.

Las declaraciones se producen después de que la sesión convocada para clausurar esa gestión no pudiera instalarse por falta de quórum. Ante esa situación, Lara convocó a una reunión con los presidentes de ambas cámaras y los jefes de bancada para buscar una solución.

Mallon afirmó que las diferencias entre las autoridades legislativas impiden avanzar en el tratamiento de normas que considera prioritarias. Señaló que desde el Senado se presentaron 18 proyectos de ley que, según indicó, no fueron tratados, entre ellos una propuesta antibloqueos, una ley animalista y normas relacionadas con personas con autismo y la reactivación económica.

También reclamó que continúen pendientes leyes estructurales sobre inversiones, hidrocarburos y minería.

“Hay un divorcio entre el presidente y el vicepresidente”, sostuvo, al cuestionar la falta de coordinación entre las autoridades de la Asamblea.

De cara a la legislatura 2026-2027, Mallon pidió dejar atrás los conflictos por espacios de poder y construir una agenda legislativa consensuada. Además, planteó reducir los recesos parlamentarios para priorizar el trabajo y responder a las demandas de la población.