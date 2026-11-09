Diputada Arando destaca avances del Gobierno y anticipa diez leyes estructurales

La diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Katia Juvenila Arando, realizó una evaluación del primer año de gestión del presidente Rodrigo Paz y reconoció que el periodo estuvo marcado por dificultades económicas, conflictos sociales y problemas institucionales.

Sin embargo, sostuvo que el Gobierno logró avances en la recuperación económica, la institucionalidad y la confianza internacional.

“Ha sido un año de muchos desafíos, un año totalmente complicado para todas las autoridades nacionales, departamentales y, por supuesto, para el presidente Rodrigo Paz. Nosotros, como autoridades, hemos recibido una Bolivia destruida totalmente”, manifestó Arando.

Como ejemplo, mencionó que durante la gestión anterior la Comisión de Política Social, que actualmente preside, solo sesionó una vez, mientras que este año se registraron avances en su funcionamiento.

La legisladora destacó entre los principales logros la recuperación de la estabilidad económica, el acercamiento con organismos internacionales y la capacidad del Ejecutivo para atender los conflictos sociales mediante el diálogo.

“Se ha podido dialogar con todos los conflictos sociales que han existido estos 365 días y un acierto del Gobierno es justamente el diálogo que se ha podido tener con diferentes sectores. La recuperación de la confianza internacional también ha sido un paso importante para recuperar el estado financiero que tenía Bolivia. Hemos vuelto a abrirnos al mundo”, sostuvo.

Respecto a los desafíos para el segundo año de gestión, Arando anunció que uno de los principales objetivos será avanzar en el tratamiento de un paquete de diez leyes estructurales enviadas por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa.

Entre las propuestas mencionó las nuevas leyes de Hidrocarburos, Inversiones y Minería, que buscan introducir cambios en distintos sectores del país.

Explicó que el tratamiento de estas normas se retrasó debido al proceso de socialización con los sectores involucrados y a la renovación de las directivas de comisiones y comités legislativos. No obstante, expresó su expectativa de que la próxima semana comiencen a ser derivadas a las instancias correspondientes para su análisis y posterior tratamiento en el pleno.

“Esperemos que hasta el miércoles tengamos ya nuevos presidentes y secretarios de comités y comisiones en la Asamblea Legislativa y se pueda derivar a los comités y comisiones que corresponde para que puedan ser analizados”, señaló.

En cuanto a las investigaciones por presuntos hechos de corrupción en distintas instituciones del Estado, la diputada sostuvo que el Gobierno enfrenta una estructura que, según afirmó, se consolidó durante años.

“No sabes realmente en todas las instituciones que nosotros hemos fiscalizado como autoridades, la corrupción es inmensa. Se ha creado un aparato estructural, pero demasiado grande, demasiado corrupto”, señaló.

Arando también mencionó como avances las investigaciones relacionadas con el caso Marset, la captura de Mariaca y la reapertura del informe del caso maletas en la Asamblea Legislativa. Aseguró que la lucha contra la corrupción continúa siendo uno de los principales desafíos de la actual administración.