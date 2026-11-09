Ministro Sanjinés al magisterio: “No vamos a renunciar a mejorar la educación”

El ministro de Educación, Ricardo Sanjinés, afirmó que el Gobierno no renunciará a su propósito de mejorar el sistema educativo, pese al rechazo de sectores de la dirigencia sindical del magisterio a la propuesta de descentralización. La autoridad aseguró que el Ejecutivo está dispuesto a escuchar observaciones, revisar el anteproyecto y construir acuerdos con los maestros.

“No confundamos a los maestros con sus dirigencias. Los maestros son parte de la solución”, manifestó, al remarcar que el Gobierno no está enfrentado con el sector docente y que mantiene abiertas las puertas al diálogo.

Sanjinés sostuvo que el Ejecutivo convocó en reiteradas oportunidades a las dirigencias sindicales e incluso buscó la mediación de instituciones con credibilidad en la sociedad. Sin embargo, aseguró que esos intentos encontraron rechazo y descalificaciones.

El ministro insistió en que el Gobierno no tiene temor de discutir su propuesta y que está dispuesto a introducir modificaciones para mejorarla.

“Nosotros no tenemos miedo de discutir nuestra propuesta. Estamos dispuestos a revisarla, escuchar, construir procesos, encontrar nuevos y, en definitiva, mejorar”, afirmó.

Defiende la descentralización educativa

La autoridad explicó que la propuesta busca reducir la burocracia y acercar las decisiones educativas a las regiones, frente a un modelo que, según indicó, concentra las determinaciones en el nivel central y en las oficinas ministeriales de La Paz.

Sostuvo que no es razonable que la solución a los problemas de un instituto en cualquier región del país dependa de una autorización desde el despacho ministerial. Añadió que la descentralización forma parte del compromiso del presidente Rodrigo Paz con el modelo 50-50.

Advierte descuentos por paros

En relación con las medidas de presión del magisterio, Sanjinés señaló que el Gobierno respeta el derecho a la protesta, pero recordó que los docentes también tienen obligaciones laborales.

“Los paros injustificados tendrán las consecuencias que establece la normativa vigente, incluidos los descuentos correspondientes”, advirtió.

Asimismo, aseguró que se garantizará el cumplimiento del calendario escolar y que las jornadas de clases que se pierdan deberán ser repuestas.

“No vamos a permitir que 2,2 millones de estudiantes paguen las consecuencias de decisiones dirigenciales”, sostuvo.