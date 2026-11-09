Oviedo destaca la captura de Marset, Mariaca y cabecillas de organizaciones criminales en su informe de gestión

El Ministerio de Gobierno presentó este lunes su informe sobre el primer año de gestión del presidente Rodrigo Paz, con énfasis en los resultados de la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción. Durante la exposición, el ministro Marco Antonio Oviedo destacó la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y una serie de operativos que, según los datos oficiales, permitieron afectar las estructuras económicas y logísticas de organizaciones criminales.

Entre las principales cifras, la autoridad reportó 9.417 operativos antidroga ejecutados entre el 8 de noviembre de 2025 y el 25 de octubre de 2026, el secuestro de 402 toneladas de sustancias controladas y una afectación económica superior a $us 132 millones a las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Captura de Marset y golpes al crimen organizado

Uno de los resultados destacados por el Gobierno fue la captura de Sebastián Marset, el 13 de marzo de 2026. El narcotraficante uruguayo era requerido por la justicia de varios países y figuraba entre los objetivos más buscados por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Según el informe, el operativo ejecutado por la Policía Boliviana permitió su captura y posterior expulsión a Estados Unidos, sin registrar bajas. La autoridad también señaló que Marset contaba con una estructura de protección integrada por exmilitares colombianos y exintegrantes de las FARC, además de presuntos mecanismos de encubrimiento.

El balance también incluye la captura de más de 20 cabecillas vinculados a organizaciones criminales internacionales, entre ellas el Primer Comando da Capital (PCC), Comando Vermelho, Los Espartanos y Los Pulpos.

Entre los operativos mencionados figura la aprehensión de Jorge Isaac Campaz Jiménez, alias «Mapaya», señalado como cabecilla de Los Espartanos, quien posteriormente fue expulsado a Colombia. También se reportaron intervenciones contra integrantes de estructuras criminales brasileñas en Santa Cruz y Beni.

Investigaciones por corrupción y redes de protección

En materia de lucha contra la corrupción, el Ministerio de Gobierno destacó las investigaciones que involucran a exautoridades del Estado.

Entre los casos mencionados figuran el del expresidente Luis Arce Catacora, investigado por presuntas irregularidades en la administración de recursos del Fondo Indígena; su hijo, Marcelo Arce Mosqueira, por presuntos delitos de corrupción y legitimación de ganancias ilícitas; el exministro de Obras Públicas Edgar Montaño, por posibles irregularidades en la ejecución de la Doble Vía El Sillar; y el exgerente de EMAPA Franklin Flores, por hechos relacionados con la administración de recursos y proyectos estatales.

El informe también incluyó el denominado caso Mariaca, que involucra al exfiscal general del Estado Roger Mariaca y al exfiscal departamental de Santa Cruz Alberto Zeballos, investigados por su posible vinculación con una presunta estructura de protección a organizaciones relacionadas con el narcotráfico.

De acuerdo con los datos presentados, las investigaciones permitieron ejecutar 33 allanamientos y secuestrar cinco inmuebles, 46 vehículos, más de Bs 5 millones, $us 407.000 y cuatro armas de fuego.

Las autoridades señalaron que estas actuaciones buscan identificar posibles redes de encubrimiento y establecer responsabilidades. Los procesos continúan bajo investigación y deben respetar el debido proceso.

Más de 400 toneladas de droga incautadas

En el ámbito operativo, el Ministerio de Gobierno reportó el secuestro de 402 toneladas de sustancias controladas durante el primer año de gestión.

Los 9.417 operativos ejecutados por la Policía también permitieron destruir:

39 laboratorios de cristalización.

515 fábricas de sustancias controladas.

16 pistas clandestinas.

Además, las fuerzas policiales secuestraron 791 vehículos y aprehendieron a 2.682 personas.

Otro dato destacado fue el incremento de aeronaves incautadas. Según el reporte, la cifra pasó de nueve en la anterior gestión a 83 durante el primer año del actual Gobierno, lo que representa un aumento del 822,2 %.

El Ministerio de Gobierno calculó que el conjunto de estas intervenciones ocasionó una afectación económica superior a los $us 132 millones a las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Planes de seguridad y cooperación internacional

El balance también contempla acciones de seguridad ciudadana y control fronterizo mediante el Plan Halcón, el Plan Fronteras Seguras y su segunda fase, Fronteras Seguras 2.0.

Esta última iniciativa incorporó 230 efectivos policiales especializados, patrullajes combinados, drones, inteligencia operativa y herramientas de inteligencia artificial para fortalecer las tareas de vigilancia y control.

En el ámbito internacional, Bolivia asumió la Presidencia Pro Témpore del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (CLASI), integrado por 16 países, y se incorporó al Escudo de las Américas. El Gobierno también destacó el fortalecimiento de la cooperación con Brasil, Chile, Estados Unidos y la Unión Europea.

Gabinete continuará con la presentación de informes

El Ministerio de Gobierno abrió este lunes las jornadas de exposición de resultados del primer año de gestión de Rodrigo Paz. Los integrantes del gabinete ministerial continuarán con sus respectivos informes a partir de las 07:00, hasta completar el balance de las distintas carteras de Estado.

Las presentaciones forman parte de la rendición pública de cuentas del Ejecutivo sobre las acciones y resultados alcanzados durante su primer año de Gobierno.

Con información del Ministerio de Gobierno