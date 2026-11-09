La reconocida creadora de contenido boliviana Albertina Sacaca vivió una experiencia especial al participar en una pasarela del diseñador Juan de La Paz, durante la Noche Vogue, un evento relacionado con Vogue Latinoamérica y Marie Claire Argentina.

Pero hubo un detalle que se robó las miradas: el mascarón de plata potosina que lució durante su presentación, una pieza que aportó identidad, tradición y un sello cultural boliviano a su elegante aparición.

Con este accesorio, Albertina llevó un elemento representativo de la riqueza artística de Potosí a un espacio donde la moda se convirtió también en una vitrina para mostrar la cultura nacional.

Emocionada por la experiencia, la influencer agradeció a los diseñadores, al equipo de belleza y a todas las personas que hicieron posible su participación.